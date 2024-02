Rise of the Ronin: So kämpft ihr mit Katanas und Feuerwaffen gegen eure Feinde

Ein neuer Trailer zu Rise of the Ronin ist da und zeigt euch, wie ihr im Spiel von Entwickler Team Ninja kämpfen könnt.

Spannender Kampf-Trailer mit Kommentaren der Entwickler

PlayStation und Team Ninja stellen im neuesten Trailer die Kampfstile von Rise of the Ronin vor. Von Katana über Speere bis hin zu Feuerwaffen zeigt das neun Minuten lange Video viele Arten zu kämpfen und beleuchtet, was hinter den Kulissen geschah:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"In Rise of the Ronin kombiniert Team Ninja seine charakteristische Kampf-Action mit Katanas, Speeren, anderen Nahkampfwaffen und Fernkampfwaffen wie fremden Feuerwaffen. Als Ronin kämpfst du mit diesen beiden Waffentypen gegen deine Feinde", schreibt PlayStation in ihrem Blog.

Mehr zu Rise of the Ronin:

Rise of Ronin: Ihr wolltet einen neuen Trailer? Hier ist er!

Freut ihr euch auf Rise of the Ronin für PS5? Sony hat jetzt ein Geschenk für euch

Rise of the Ronin enthüllt: Erlebt japanische Geschichte mit Team Ninjas RPG

"Die grundlegende Kampfstrategie besteht darin, Nahkampfangriffe mit dem Viereck auszuführen und sich gegen die Angriffe des Gegners mit L1 zum Abwehren und Kreis zum Ausweichen zu verteidigen. Wenn das Ki deines Gegners vollständig aufgebraucht ist, wird er verwundbar und kampfunfähig, was es erleichtert, mit kritischen Treffern massiven Schaden anzurichten."