Rise of the Ronin enthüllt: Erlebt japanische Geschichte mit Team Ninjas RPG

Die gestrige State of Play von Sony enthüllte ein neues Konsolen-exklusives Spiel für die PS5. Rise of the Ronin ist ein Action-Rollenspiel, das sich bereits seit sieben Jahren bei Team Ninja in der Entwicklung befindet.

Team Ninja in seinem Element

Ihr spielt den namensgebenden Protagonisten Ronin, der sich dafür einsetzt, eine neue Ära im Japan einzuläuten. Zeitlich spielt Rise of the Ronin zur Zeit des Umbruchs zwischen der Edo- und der Bakumatsu-Periode. Dafür muss sich der Kämpfer auf eine gefährliche Reise in einer sich ständig weiterentwickelnden Welt begeben.

Immerhin hat Ronin keinen Meister und keine Verpflichtungen - ihr könnt eure Entscheidungen selbst treffen. Auf seiner persönlichen Mission merkt er jedoch, dass sein Schicksal dennoch mit denen anderer Story-Charaktere verflochten ist.

Neben der Story spielt der Kampf die größte Rolle. Es gibt unterdrückerische Herrscher, tödliche Krankheiten und Bürgerkriege. Nicht alle lassen sich mit dem Katana bekämpfen, aber dieses und andere Waffen kommen oft genug in dieser historischen Welt zum Einsatz.

Rise of the Ronin lässt aber noch eine Weile auf sich warten. Erst im Jahr 2024 soll der Titel Konsolen-exklusiv auf der PlayStation 5 erscheinen. Eine PC-Version wurde allerdings noch nicht offiziell bestätigt.