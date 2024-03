Rise of the Ronin: Wie eure Entscheidungen das alte Japan beeinflussen, zeigt dieses Video

Wir schreiben das Jahr 1863 in Japan. Konflikte beherrschen das schöne Land und ein einsamer Samurai findet sich inmitten dieser chaotischen Zeit wieder. Rise of the Ronin will besonders authentisch und nah an der Geschichte sein - deshalb sollten es die Story und eure Entscheidungen ebenfalls sein. Ein neues Video gibt neue Einblicke.

Blickt mit Team Ninja hinter die Kulissen

Auch im echten Leben fragen wir uns oft, wie unsere Entscheidungen unser Leben beeinflussen. In Spielen, wie Rise of the Ronin, müssen wir zumindest nur in der virtuellen Welt mit den Konsequenzen unserer Handlungen leben. Knapp neun Minuten lang könnt ihr euch in diesem Video ansehen, was sich die Entwickler bezüglich der Geschichte des Spiels gedacht haben.

"Erlebt, wie sich die Geschichte auf unterschiedliche Weise entfaltet. Je nachdem, welche Entscheidungen ihr trefft und mit welchen Charakteren ihr euch auf dem Weg verbündet", heißt es in der Videobeschreibung. "Stellt euch kritischen Missionsentscheidungen und gestaltet den Lauf der Geschichte durch ein reichhaltiges Multi-Choice-System."

Im Video sprechen die Entwickler von Team Ninja darüber, wie ihr mit euren Entscheidungen Einflüss auf eure Reise durch das alte Japan nehmen könnt. Am 22. März erscheint Rise of the Ronin exklusiv für PlayStation 5.