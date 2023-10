Rocket League schaltet den Item-Tausch für Spieler noch dieses Jahr ab

Psyonix plant das Item-Tausch-System in Rocket League, bei dem Spieler ihre Gegenstände im Spiel untereinander handeln konnten, noch in diesem Jahr abzuschalten.

Aus für das Tauschgeschäft

Nur noch bis zum 6. Dezember 2023 um 1:00 Uhr früh können Spieler in Rocket League ihre verdienten Gegenstände mit anderen Spielern oder Handelsseiten von Drittanbietern tauschen.

Danach wird es nicht mehr möglich sein, Kosmetika und Blaupausen, die am Ende der rasanten Matches fallen gelassen werden, zu tauschen.

Warum aber diese Änderung? Psyonix schreibt auf der Website von Rocket League, dass man sich mit der Abschaffung dieses Tauschsystems, "an Epics Gesamtansatz für Spielkosmetik und Item-Shop-Richtlinien" anpassen wolle.

Seit 2016 war der Handel mit Ingame-Items möglich. Doch da Psyonix 2019 von Epic Games übernommen wurde, wurde es langsam Zeit, Rocket League mit Epics "Gesamtansatz für Spielkosmetik und Item-Shop-Politik in Einklang zu bringen, bei dem Gegenstände nicht handelbar, übertragbar oder verkaufbar sind."

"Dies eröffnet zukünftige Pläne für einige Rocket League-Fahrzeuge, die im Laufe der Zeit auch in andere Epic-Spiele kommen können, was den spielübergreifenden Besitz unterstützt", heißt es in der Erklärung weiter.

Doppelte oder ungewollte Gegenstände können laut Psyonix aber auch über den 6. Dezember hinaus in zufällige neue Items mit einer höheren Seltenheit getauscht werden. Gegenstände, die durch einen Spieler-zu-Spieler-Tausch erworben wurde, dürft ihr natürlich behalten.