Rocket League feiert mit einem Haunted-Hallows-Event zu Halloween das 30-jährige Jubiläum von Tim Burtons Film The Nightmare Before Christmas. Ihr könnt Items bekommen, die an Halloween Town angelehnt sind, zusätzlich gibt es weitere neue Gegenstände im Item-Shop des Spiels zu kaufen. Die Farmstead (Spooky) Arena-Variante kehrt für Haunted Hallows zurück und es sind zwei zeitlich begrenzte Modi verfügbar. Spooky Cube läuft vom 18. bis 24. Oktober 2023, Haunted Heatseeker vom 24. Oktober bis 1. November 2023.