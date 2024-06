Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven erhält noch 2024 ein komplettes Remake

In der neuen Nintendo Direct wurde ein komplettes Remake von Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven angekündigt.

Die Neuauflage des "bahnbrechenden, nichtlinearen Rollenspiels" soll am 24. Oktober 2024 für Nintendo Switch erscheinen.

So sieht das Remake von Romancing SaGa 2 auf der Switch aus

Das Remake umfasst dabei eine englische Sprachausgabe, den originalen sowie einen neu arrangierten Soundtrack von Serienkomponist Kenji Ito und mehr.

Wütend darüber, dass die Menschheit ihre vielen Opfer vergessen hat, kehren die legendären Sieben Helden als Schurken zurück und sinnen auf Rache", heißt es.

"Die Spielerinnen und Spielerwählen aus mehreren Protagonisten ihren jeweiligen Hauptcharakter aus, verteidigen ihr Reich in strategischen Schlachten und erleben eine Geschichte, die ganz von ihren Entscheidungen abhängt."

Hier der erste Trailer zum Remake: