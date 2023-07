Saints Row (2022): Alle Cheats für das Open-World-Abenteuer

Ja, auch im neuesten Saints Row aus dem Jahr 2022 gibt es Cheats. Wenn ihr glaubt, sie zum Launch vielleicht verpasst oder übersehen zu haben, wäre das nicht überraschend, aber falsch, denn sie kamen erst später mit einem Update ins Spiel!

Wir zeigen euch nachfolgend in unserem Guide, welche Cheat Codes es für Saints Row gibt und was sie euch im Spiel bringen.

Inhalt:

Wie benutze ich die Cheats in Saints Row?

Die Nutzung der Cheats in Saints Row ist im Grunde ganz einfach. Ihr müsst dazu nichts aktivieren oder ähnliches, ihr findet dazu einen neuen Menüpunkt, indem ihr euch euer In-Game-Smartphone anschaut.

Ruft das Cheat-Menü und ihr seht eine Aufteilung in saubere Cheats und schmutzige Cheats, die sich nach Lust und Laune aktivieren lassen.

Aber Vorsicht: Saubere Cheats beeinflussen weder Spielstand noch Fortschritt, bei den schmutzigen Cheats sieht es anders aus. Benutzt ihr sie, wird der Fortschritt bei Erfolgen deaktiviert und ihr könnt kein Spiel mehr speichern. Ihr müsst anschließend einen früheren Spielstand laden, um normal weiterzuspielen.

Die Cheats in Saints Row lassen sich relativ einfach aktivieren.

Welche Cheat Codes gibt es für Saints Row?

Nachfolgend zeigen wir euch, welche Cheat Codes es in Saints Row in den beiden Kategorien gibt und was sie jeweils bewirken.

Saubere Cheats:

Cheat Effekt Erste Hilfe Regeneriert den Boss auf volle Gesundheit. Pannenhilfe Regeneriert das Fahrzeug des Bosses auf volle Gesundheit. Maskottchenstadt Alle Fußgänger erscheinen in Maskottchenkostümen. Aggressionsbewältigung Macht Fußgänger aggressiv. Bauchlandung Ermöglicht dem Boss Puppenflug wie beim Spielen von Versicherungsbetrug Auferstehung Reduziert die Schwerkraft für Leichen. Bildschirmeffekt - Schwarzweiß Wechselt zu einem Schwarzweiß-Look für das Bild. Bildschirmeffekt - Nachtsicht Wechselt zu einem Nachtsicht-Look für das Bild. Bildschirmeffekt - Noir Wechselt zu einem Noir-Look für das Bild. Bildschirmeffekt - Retro Wechselt zu einem Retro-Look für das Bild. Bildschirmeffekt - Vaporware Wechselt zu einem Vaporware-Look für das Bild. Bildschirmeffekt - Sepia Wechselt zu einem Sepia-Look für das Bild. Bildschirmeffekt - Gute alte Zeit Wechselt zu einem Gute-alte-Zeit-Look für das Bild. Zeit: Morgen Ändert die Tageszeit auf Morgen. Zeit: Mittag Ändert die Tageszeit auf Mittag. Zeit: Abend Ändert die Tageszeit auf Abend. Zeit: Mitternacht Ändert die Tageszeit auf Mitternacht.. Wetter: klarer Himmel Das Wetter wechselt zu klarem Himmel. Wetter: Staubsturm Das Wetter wechselt zu einem Staubsturm. Wetter: Nebel Das Wetter wechselt zu Nebel.

Schmutzige Cheats: