Saints Row: Neue Inhalte und weitere Verbesserungen - So sieht die Content-Roadmap für 2023 aus.

In diesem Jahr wird in Saints Row noch einiges passieren, unter anderem in Bezug auf neue Inhalte.

Deep Silver und Entwicker Volition haben nun eine Content-Roadmap für 2023 veröffentlicht.

Was kommt im Jahr 2023?

Die Content-Roadmap umfasst sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Inhalte, außerdem sind weitere Verbesserungen vorgesehen.

Im April geht es mit einem kostenlosen Crossover-Pack zu Dead Island 2, das am 11. April 2023 erscheint. Es enthält thematisch passende Gegenstände, eine neue Waffe, eine neue Geste und mehr.

Im Mai folgt dann erst einmal das große Update Sunshine Springs. Damit wird das Spiel um einen neuen Bezirk erweitert. Des Weiteren verbessert man die Kämpfe, integriert einen Selfie-Modus und bringt weitere Verbesserungen.

Gleichzeitig erscheint die erste Erweiterung The Heist & The Hazardous. Darin erwarten euch drei neue Story-Missionen in Sunshine Springs. Euer Ziel ist, einen ehrgeizigen Raubüberfall zu begehen, um euch dafür zu rächen, dass ihr von einem berühmten Schauspieler betrogen wurdet.

Im Juli erscheint die zweite Erweiterung namens Doc Ketchum's Murder Circus mit einem neuen Solo-Spielmodus. Details liegen noch nicht vor. Ebenso ist ein weiteres Lebenqualitäts-Update mit neuen Features geplant.

Die dritte und letzte Erweiterung folgt dann im August, auch dazu gibt es noch keine Details. Gleichzeitig wird es aber eine zweite kostenlos Gebietserweiterung und ein weiteres Lebensqualitäts-Update geben.