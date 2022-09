Saints Row: Die 8 coolsten Easter Eggs und Geheimnisse

Wer sich auf der Karte in Saints Row genau umschaut, kann dort viele Easter Eggs entdecken. Dazu zählen unter anderem Anspielungen auf bekannte andere Franchises, Filme und andere Dinge.

Wo genau könnt ihr diese Easter Eggs finden? Manche lassen sich in der Nähe von markierten Aktivitäten aufspüren, auf andere trefft ihr eher zufällig in Saints Row. Nachfolgend zeigen wir euch einige der besten Anspielungen von Saints Row und wo ihr diese Easter Eggs finden könnt.

Die besten Easter Eggs in Saints Row

Bedenkt, dass das hier natürlich längst nicht alle Easter Eggs sind, die sich in Saints Row verstecken. Erst nach und nach werden alle ans Licht kommen und wenn sich weitere interessante Easter Eggs auftun, werden wir unsere Liste entsprechend aktualisieren.

Hier aber schon mal eine Auswahl an coolen und interessanten Easter Eggs in Saints Row.

Thors Hammer

Eine Anspielung auf Thors Hammer Mjölnir findet ihr in den südlichen Badlands. Ihr könnt ihn in der Wüste finden, ganz in der Nähe eines kleinen Ruderbootes, das auf einem kleinen Felsen steht. Dieses wiederum findet ihr wiederum in der Nähe einer Stromleitung, die sich durch das Gebiet zieht. Wenn ihr nicht selbst suchen möchtet, haben wir nachfolgend den Ort markiert.

In der Wüste findet ihr Thors Hammer.

Singender Busch / Teenage Mutant Ninja Turtles

Diese beiden Easter Eggs befinden sich im Grunde nebeneinander, daher listen wir sie gemeinsam. Ihr findet sie auf der kleinen Insel in den südlichen Badlands. Begebt ihr euch dorthin, findet ihr einen singenden Busch mit drei Puppen daneben, eine Anspielung auf den Film „Drei Amigos“. Nicht zu übersehen

Ein paar Schritte weiter findet sich ein Gullideckel, daneben etwas grüne Flüssigkeit. Obendrein sind neben dem Gullideckel vier Schildkröten auf den Boden gemalt, von denen jede ein farbiges Bandana trägt. Eine klare Anspielung auf die Turtles.

Neben dieser Turtles-Anspielung findet ihr noch einen singenden Busch.

Spaceballs

Wer den Film „Spaceballs“ gesehen hat, erinnert sich mit Sicherheit an die Szene, an der die Soldaten von Lord Helmchen die Anweisung erhalten, die Wüste zu durchkämmen. Was sie recht wörtlich nehmen. In der Wüste von Saints Row, genauer gesagt in den südlichen Badlands, findet ihr passend dazu einen riesigen Kamm, der in der Wüste steht. Daneben befindet sich eine Puppe, die an die Soldaten im Film erinnert.

Bereit, die Wüste nach diesem Easter Egg zu durchkämmen?

Jenga

Ebenfalls in den südlichen Badlands findet ihr einen großen Jenga-Turm. Der steht einfach so neben einer der Straßen, als ob es das normalste auf der Welt wäre. Ihr könnt auch mit dem Turm interagieren, mit einem Auto hineinfahren oder Teile wegsprengen. Durch die in der Nähe befindliche Tafel lässt sich der Turm anschließend wieder zurücksetzen.

Mit dem Jenga-Turm könnt ihr auch interagieren.

Minecraft

An der Wand in Fort Cullen in West-Old-Town findet ihr eine brüchige Stelle, die sich anhand mehrerer Ziegelsteine zeigt. Diese könnt ihr mithilfe einer beliebigen Waffe wegsprengen und ihr seht anschließend innerhalb dieses Raumes ein paar kleine Figuren, die an Minecraft-Charaktere erinnern. Auch wenn die Szene nicht gerade so jugendfrei wirkt, wie ihr es von Minecraft kennt.

Die Blockwelt hinter der Mauer.

Doctor Who

Eine Anspielung auf die Tardis aus Doctor Who könnt ihr in West-Old-Town finden. Sie ist zugleich ein Sammelobjekt, das ihr fotografieren und anschließend in oder vor eurem Hauptquartier aufstellen könnt. Hier wird die Telefonzelle aber liebevoll als „The Turdis“ bezeichnet.

Wer summt jetzt die Titelmelodie?

Raumschiffe

Zwei Raumschiffe lassen sich relativ einfach in Saints Row aufspüren. Eines davon ist zugleich ein Sammelobjekt und kann in der südlichen Rojas-Wüste im Wasser neben der Hauptstraße gefunden werde. Es wirkt, als sei es dort abgestürzt.

Bruchlandung im Wasser.

Ein zweites Raumschiff könnt ihr beim Twin Coyote Arcade in der nördlichen Rojas-Wüste finden. Begebt euch hinter das Twin Coyote Arcade zu einer kleinen Hütte. Lauft durch diese hindurch und ihr kommt in einen kleinen Raum unterhalb der Erde, wo das Raumschiff steht.

An diesem Raumschiff wird gebastelt.

Predator

Eine Anspielung auf den Film „Predator“ dürfte der Fundort des Infrarotmaterials für das kriminelle Vorhaben „Ediths Visionstagebuch“ sein. Besagtes Material ist in Form eines Schädels an einem Gebäude angebracht und wirkt wie die Predator-Ansicht aus dem Film. Das auf dem Dach dahinter jemand mit einer Alien-Maske tanzt, dürfte kein Zufall sein. Ihr findet die Stelle in den südlichen Badlands.

Infrarotmaterial und ein Alien dahinter? Bestimmt kein Zufall.

Mehr hilfreiche Inhalte zu Saints Row:

Saints Row: Die 7 besten Tipps für den Start

Saints Row: Schnellreise freischalten - Hier findet ihr alle Orte!

Saints Row: Atticus erschießen oder feuern - Welche Auswirkungen gibt es?

Saints Row: Kampfhubschrauber finden - So bekommt ihr den Tornado

Saints Row Spielzeit: So lange dauert die Open-World-Action