Rares erstes PlayStation-Spiel: Darum ist Sea of Thieves etwas Besonderes

Am 30. April 2024 erscheint Sea of Thieves für die PlayStation 5. Es ist damit das erste PlayStation-Spiel überhaupt in der fast 40-jährigen Geschichte des 1985 gegründeten Entwicklerstudios.

Somit feiert man mit Sea of Thieves im Grunde ein doppeltes Debüt, denn es "war auch Rares allererstes PC-Spiel", wie Rares Creative Director Mike Chapman im Gespräch mit Eurogamer.de betont.

Es gibt wenig Vergleichbares

"Selbst auf der Xbox und dem PC sind wir immer noch stolz darauf, dass es nichts Vergleichbares gibt, und ich denke, dasselbe kann man auch über das Potenzial des Spiels auf der PlayStation sagen", erläutert er. "Wir sind begeistert von der Möglichkeit, dass neue Spieler Sea of Thieves zum ersten Mal zu erleben, vor allem, wenn man die Breite und Tiefe des Spiels im Jahr 2024 bedenkt."

Sea of Thieves hat in jedem Fall schon ein paar Jahre auf dem Buckel, erstmals wurde es im Jahr 2018 veröffentlicht. Für Chapman ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt gekommen, um die Zielgruppe zu erweitern.

"In den letzten sechs Jahren seit dem ursprünglichen Launch haben wir das Spiel um unzählige neue Features und Erfahrungen erweitert und das Spiel zu der unglaublich vielfältigen und reichhaltigen Piraten-Sandbox gemacht, die es heute darstellt", erzählt Chapman.

Als Beispiele nennt er neue Questtypen, neue Aktivitäten,Weltereignisse, Gilden, mehr als 50 Stunden Story-Inhalte und natürlich die Zusammenarbeit mit Walt Disney Company. Daraus gingen die zusätzlichen Inhalte und Geschichten zu Pirates of the Caribbean und Monkey Island hervor.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"In letzter Zeit haben wir uns sehr darauf konzentriert, diese vielfältigen Erlebnisse einer größeren Anzahl von Spielern zugänglich zu machen, insbesondere im Hinblick den PS5-Release. Wir haben den Spielverlauf aufgefrischt, Möglichkeiten für bedeutsamere und dabei kürzere Spielsitzungen geschaffen, neue ausführliche Tutorials hinzugefügt und - ganz wichtig - den Spielern mit der Einführung von Safer Seas die Möglichkeit gegeben, selbst zu entscheiden, wo sie spielen."

Somit stelle Sea of Thieves im Jahr 2024 das "ultimative Piratenerlebnis" dar und die Veröffentlichung auf der PS5 sieht Chapman als "monumentalen Moment" in der Geschichte des Spiels. Man habe sich immer bemüht, mit Sea of Thieves Grenzen zu überwinden. Es war zum Beispiel einer der ersten Titel der Xbox Game Studios im Game Pass und von Beginn an gab es Crossplay und Cross-Progression.

"Dass das Spiel nun auch für PlayStation veröffentlicht wird, ist eine weitere Hürde, die wir aus dem Weg räumen und die es einer weiteren Plattform ermöglicht, in der gemeinsamen Welt von Sea of Thieves zu spielen", erläutert er.

"Im Kern geht es bei Sea of Thieves um die Community und die Spieler, die sich die Meere teilen. Die Möglichkeit, unserer unglaublichen und kreativen Spielergemeinschaft weitere Spieler hinzuzufügen, ist ein großer Moment für das Spiel, und wir freuen uns darauf, dass noch mehr Spieler die Chance haben werden, das einzigartige Angebot des Spiels zu erleben."

Freut ihr euch darauf, Sea of Thieves auf der PlayStation 5 zu spielen?