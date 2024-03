Sea of Thieves: Darum könnte 2024 das größte Jahr für das Spiel werden

Mit Sea of Thieves taucht Rare nicht nur in seine ganz eigene Piratenwelt ab. Neue Inhalte führten euch schon in die Welt von Pirates of the Caribbean und vergangenes Jahr in die von Monkey Island.

Und das war ein voller Erfolg, wie Rares Creative Director Mike Chapman im Gespräch mit Eurogamer.de betont. Und was die Zukunft anbelangt, ist man für alles offen.

Wundervolle Reaktionen

"Die Resonanz [zu Legend of Monkey Island] war wunderbar und fast jeder, der es gespielt hat, war begeistert!", sagt Chapman. "The Legend of Monkey Island verfolgte einen anderen Ansatz als unsere vorherige Kooperation, bei der Pirates of the Caribbean in die Welt von Sea of Thieves eingeflochten wurde. Bei Monkey Island bestand das kreative Ziel darin, das von der Serie bekannte Gameplay im Point-and-Click-Stil abzuliefern, aber im immersiven Stil von Sea of Thieves, was diesen Geschichten ein völlig anderes Gefühl verlieh und bei den Spielern gut ankam."

Für Chapman war die nahtlose und zugleich authentische Integration dieser unterschiedlichen Welten in Sea of Thieves wichtig. Und das sei auch etwas, was man für mögliche weitere Kooperationen so handhaben würde.

"Es gibt auch nicht den einen Weg, wie wir das machen könnten; einige potenzielle Kooperationen würden nicht zum vollwertigen Tall-Tales-Ansatz passen, bei dem wir die Geschichte zusammenweben. Wir sind jedenfalls offen in Bezug darauf, wie wir das in Zukunft fortsetzen könnten."

Mit der Veröffentlichung auf der PlayStation 5 am 30. April 2024, wodurch Sea of Thieves als erstes Rare-Spiel überhaupt auf einer PlayStation-Konsole erscheint, läutet man zugleich eine neue Ära für das Spiel ein. Anders gesagt: So schnell wird Sea of Thieves keinen Schiffbruch erleiden.

"Wir haben das Jahr 2023 damit verbracht, die Kernsysteme von Sea of Thieves zu erweitern, mit Gilden, kürzeren Sessions in Saison 11, dem überarbeiteten Fortschritt und Tutorials sowie der Einführung von Safer Seas", erläutert er. "Nach Abschluss dieser Arbeiten sind wir der Meinung, dass wir den Kern des Spiels für die kommenden Jahre erweitert haben, zusammen mit einem erneuerten Fokus auf die Spielstabilität mit einem engagierten Team, das sich nun auf diesen Bereich konzentriert."

2024 liege der Fokus daher primär auf dem Sandbox-Erlebnis. Und zwar in Form neuer Tools, neuer Waffen (erstmals seit dem ursprünglichen Launch) und anderer Aktivitäten.

"Im Jahr 2024 dreht sich alles um diese 'Tools not rules'-Inhalte, die Sea of Thieves so einzigartig machen, mit neuen Tools und Waffen in Saison 12, der Rückkehr von Captain Flameheart, die im Laufe des Jahres neue Orte und Sandbox-Erlebnisse bietet, sowie einem Fokus auf Stealth und Unfug. Wir wollen, dass sich 2024 auf wirkungsvolle Werkzeuge und Sandbox-Erlebnisse konzentriert, die das Potenzial haben, die Abenteuer jedes Spielers zu verändern."

"Wir hoffen es, aber es könnte durchaus wahr sein: Mit unserem Start auf PlayStation und den Inhalten, die wir in diesem Jahr ins Spiel bringen wollen, könnte 2024 das bisher größte Jahr für Sea of Thieves werden!"

Außerdem hatte Chapman bereits betont, wie wichtig die Community für Sea of Thieves war und ist. Ebenso wollten wir von ihm mehr zu möglichen Portierungen des Spiels für PlayStation 4 und Nintendo Switch wissen.