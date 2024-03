Sea of Thieves: Darum ist die Community so wichtig für das Spiel und seine Entwicklung

Die Community ist ein zentraler Bestandteil von Sea of Thieves. Nicht nur, weil man ohne sie kein erfolgreiches Live-Service-Spiel hat, sondern auch, weil sie wertvolles Feedback abgibt.

Dessen ist man sich bei Rare auch voll bewusst, wie Creative Director Mike Chapman im Gespräch mit Eurogamer.de betont.

Viel gelernt seit dem Launch

2018 erschien Sea of Thieves und eine der größten Lernerfahrungen für Rare bestand darin, sich um ein fortlaufendes Live-Service-Spiel zu kümmern.

"Die Arbeit an einem sich entwickelnden Spiel (ebenfalls eine Premiere für Rare!) ist eine ganz andere Erfahrung als die Veröffentlichung eines Spiels, bei demn man ein paar Patches veröffentlicht, Fehlerbehebungen vornimmt und dann weiterzieht", sagt er.

"Es ist eine lebendige und dynamische Erfahrung und ein ständiger Dialog mit unserer Community ist dafür unerlässlich. Wir haben zwar unsere Vision, wie sich das Spiel im Laufe der Jahre entwickeln soll, aber der wichtigste Aspekt bei der Entwicklung des Spiels ist, einen offenen Dialog zu führen, Feedback und Vorschläge entgegenzunehmen, die Erwartungen der Spieler zu erfüllen und gleichzeitig die Gelegenheit zu nutzen, alle zu überraschen."

Einerseits wollte man daher das tun, was in den eigenen Augen richtig für das Spiel war. Gleichzeitig war das, was die Community sich wünschte, wichtig bei der Entscheidungsfindung. Und genau das habe man über die Jahre hinweg gelernt.

"Hinzu kommt die Fähigkeit der Spieler, Inhalte und Funktionen auf unerwartete Weise zu nutzen. Nichts kann mit dem Einfallsreichtum und der Kreativität der Spieler konkurrieren, und deshalb bleibt das Spiel so besonders und einzigartig."

Anfang 2024 startete wiederum Saison 11, ein "ambitionierter Release", der das grundlegende Gameplay des Spiels auffrischen sollte. Daran hatte man viele Jahre lang nichts geändert und das Ziel war, kürzere Spielsessions zu ermöglichen.

"Obwohl Sea of Thieves unglaublich fesselnd ist und Sessions viele Wendungen nehmen können, hatten wir das Gefühl, dass Saison 11 eine Gelegenheit ist, die Zeit der Spieler besser zu respektieren", erzählt er. "Das kommt ergänzend zu den neuen Unterschieden für die Trading Companys, die den Spielern erweiterte Fortschrittsoptionen bieten, und überarbeiteten Tutorials."

"Wir haben festgestellt, dass die Zeit für den Abschluss einer Reise von 50 Minuten auf etwa 10 Minuten gesunken ist und die Spieler länger spielen. Das ist genau das, was wir sehen wollten, denn jetzt können die Spieler ihre Zeit besser einteilen und schneller zu den gewünschten Erlebnissen gelangen, aber auch für kurze Zeit spielen und das Gefühl haben, etwas Sinnvolles erreicht zu haben."

Das Feedback dazu sei recht positiv gewesen, man sei "stolz auf die breite Akzeptanz und darauf, wie Sea of Thieves damit für eine aufregende Zukunft gerüstet ist".

Am 30. April 2024 wird Sea of Thieves als erstes Rare-Spiel überhaupt auf einer PlayStation-Konsole veröffentlicht. Zumindest auf der PS5, Chapman sprach zudem mit uns über mögliche Portierungen für PlayStation 4 und Nintendo Switch.