Erscheint Rares Sea of Thieves auch für die Nintendo Switch und PS4?

Sea of Thieves wird im kommenden Monat das erste PlayStation-Spiel überhaupt von Entwickler Rare, denn am 30. April 2024 erscheint es für die PlayStation 5.

Aber warum nicht für die PlayStation 4? Immerhin könnt ihr den Titel auch auf der Xbox One spielen. Und was ist mit der Nintendo Switch?

Noch mehr Plattformen für Sea of Thieves?

Wie Rares Creative Director Mike Chapman im Gespräch mit Eurogamer.de betont, liegt der Fokus aktuell auf der PS5-Version. Ein fortlaufendes und sich entwickelndes Spiel wie Sea of Thieves auf eine neue Plattform zu bringen, sei ein großes Unterfangen.

"Da es sich um ein sich entwickelndes Spiel handelt, ist es wichtig, dass alle unsere Spiel-Updates und fortlaufenden Inhalte gleichzeitig verfügbar sind, damit mehr Spieler unserer Community so reibungslos wie möglich beitreten und gemeinsam spielen können", sagt er.

"Das Spiel so auf eine neue Plattform zu bringen, dass es sich nahtlos in alle anderen Plattformen integrieren lässt, ist ein riesiges technisches Unterfangen. Wir haben zwar Erfahrung in diesem Bereich, da wir das Spiel zuvor auf Steam veröffentlicht haben, aber unser Fokus liegt auf der PS5-Version, die die nächste Grenze für Sea of Thieves darstellt."

Ähnliches gilt für die Nintendo Switch, wobei Chapman hier "sag niemals nie" sagt und die Tür offen lässt.

"Sag niemals nie, aber im Moment haben wir keine Pläne dafür", betont Chapman. "Unser Fokus liegt darauf, Sea of Thieves so reibungslos wie möglich auf die PS5 zu bringen. Es ist ein surrealer Moment für uns alle im Team, und es ist eine unglaubliche Gelegenheit, das Spiel auf die PlayStation zu bringen, aber wir nehmen es nicht auf die leichte Schulter."

Vielleicht ja dann für eine technisch stärkere Switch-Nachfolgekonsole? Wir werden sehen. Würdet ihr Sea of Thieves gerne auch auf eurer Nintendo-Konsole spielen?