Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island angekündigt, kommt im Juli und ist kostenlos

Auf dem Xbox Game Showcase wurden neue Inhalte für Sea of Thieves angekündigt.

So weit, so wenig überraschend. Die Überraschung ist eher, dass es Inhalte zu Monkey Island sind!

Unter dem Namen Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island werdet ihr eine komplett neue Geschichte spielen können.

Die Monkey-Island-Erweiterung für Sea of Thieves kommt bereits am 20. Juli 2023 und wird kostenlos für alle verfügbar gemacht.

Hier ein erster Trailer dazu: