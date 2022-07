Sherlock Holmes gegen Cthulhu: Frogwares kündigt Remake eines seiner ersten Spiele an

Nach dem letztjährigen Sherlock Holmes: Chapter One kehrt Frogwares zu seinen Wurzeln zurück.

Das nächste Projekt des Entwicklerstudios ist ein Remake von Sherlock Holmes: The Awakened, einem der ersten Frogwares-Spiele.

Auf Nummer sicher gehen

In The Awakened bekommen es Sherlock Holmes und Dr. Watson mit dem Cthulhu-Kult zu tun. Das Remake soll einerseits das Original enthalten, aber auch verbesserte Spielsysteme und neue Inhalte, die zu Chapter One passen.

Das bedeutet zugleich eine überarbeitete Grafik, eine neue Vertonung und eine bessere Kamera.

Die Entscheidung für ein Remake traf das ukrainische Studio auch aufgrund des weiter andauernden Krieges.

"Wir wollten dieses Spiel schon immer einmal neu auflegen, aber der Krieg hat uns gezwungen, es jetzt zu machen", erklärt Produzent Denys Chebotarov gegenüber Rock Paper Shotgun. In diesen Zeiten ist es für das Studio einfacher, auf eine vorhandene Basis zurückzugreifen, statt etwas komplett Neues zu versuchen.

Ein Teil der Entwicklung soll auch über eine Kickstarter-Kampagne finanziert werden, was an den Unsicherheiten in Kriegszeiten liege.

"Dieser Krieg stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen, die es erforderlich machen, dass wir innehalten, uns neu formieren und anpassen. Das kostet Zeit, Mühe und in manchen Fällen auch Geld, das normalerweise zur Finanzierung der Produktion eines Spiels verwendet würde."

Via Kickstarter soll so ein "Sicherheitsnetz" entstehen, mit dem es Frogwares möglich ist, die Bedürfnisse und Sicherheit des Teams an erste Stelle zu rücken.