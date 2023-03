Sons of the Forest: Alle Cheats und was sie euch bringen.

Mehr Survival und Crafting gefällig? Sons of the Forest ist jetzt im Early Access spielbar und ihr könnt auch wieder eine Reihe von Cheats und Konsolenkommandos verwenden.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, welche Cheats für Sons of the Forest verfügbar sind und welche die nützlichsten sind. Und natürlich auch, wie ihr sie überhaupt verwenden könnt.

Inhalt:

Wie benutze ich die Cheats in Sons of the Forest?

Mithilfe von Konsolenkommandos könnt ihr in Sons of the Forest verschiedene Aktionen beziehungsweise Cheats verwenden.

Bevor ihr besagte Konsole im Spiel aufrufen könnt, müsst ihr allerdings Mods installieren: Holt euch dafür den Thunderstore Mod Manager, BepInExPack IL2CPP und die DebugConsole Mod.

Habt ihr die Mods installieret, startet ihr Sons of the Forest mittels der "Modded"-Option im Interface von Thunderstore. Beachtet, dass der Start beim ersten Mal ein Weilchen dauern könnte.

Läuft das Spiel, könnt ihr mithilfe von F1 die Debug-Konsole aufrufen, die oben links angezeigt wird. Mit F1 schließt ihr sie auch wieder. Im nächsten Abschnitt zeigen wir euch einige Kommandos, die ihr dort eingeben könnt.

Bevor ihr die Mods verwendet, solltet ihr aber vielleicht sicherstellen, dass ihr eure Spielstände sichert beziehungsweise ein Backup erstellt. Schaut in diesem Ordner nach: C:\Users\[Username]\AppData\LocalLow\Endnigh\SonsOfTheForest\Saves

Welche Cheat Codes gibt es für Sons of the Forest?

Hier haben wir einige nützliche Cheats beziehungsweise Konsolenkommandos für euch, die ihr in Sons of the Forest verwenden könnt.

Cheats, die Spieler betreffen

Cheat Effekt godmode on Macht euch unverwundbar godmode off Macht euch wieder verwundbar buffstats Hunger, Durst und Ausdauer werden aufgefüllt regenhealth Gesundheit wird aufgefüllt addallitems Ihr erhaltet sämtliche Items removeallitems Entfernt fast alles aus eurem Inventar additem [X] Gibt euch ein spezifisches Item. Ersetzt X durch shovel, chainsaw oder andere Sachen spawnworldobject X Lässt ein bestimmtes Objekt in der Welt erscheinen. Ersetzt X durch stick, rock und andere Dinge. instantbookbuild on Baut alles, was ihr in einem Buch ausgewählt habt instantbookbuild off Deaktiviert den vorherigen Cheat showhud off Deaktiviert das HUD showhud on Aktiviert das HUD superjump on Ermöglicht einen Supersprung superjump off Deaktiviert den Supersprung speedyrun on Ihr rennt schneller speedyrun off Ihr lauft wieder normal cavelight on Erhellt die Umgebung um euch herum cavelight off Die Umgebung um euch herum sieht wieder normal aus createlight Fügt der welt eine Lichtquelle hinzu settimeofday [X] Stellt eine bestimmte Uhrzeit ein. Wählt eine Zahl von 1 bis 24. settimeofday morning Setzt die Tageszeit auf den Morgen settimeofday night Setzt die Tageszeti auf die Nacht locktimeofday morning Die Tageszeit bleibt auf Morgen stehen forcerain heavy Es regnet forcerain sunny Die Sonne scheint season summer Stellt die Jahreszeit auf Sommer season autumn Stellt die Jahreszeit auf Herbst season winter Stellt die Jahreszeit auf Winter season spring Stellt die Jahreszeit auf Frühling save Speichert euer Spiel

Cheats, die NPCs und Feinde betreffen

Cheat Effekt addcharacter robby 1 Spawnt einen zusätzlichen Kelvin addvirginia Spawnt eine zusätzliche Virginia aigodmode on Begleiter werden unverwundbar aigodmode off Begleiter werden wieder verwundbar aighostplayer on Feinde ignorieren euch aighostplayer off Feinde sehen euch wieder aipause KI-NPCs (inklusive Begleiter) werden eingefroren aidisable KI-NPCs (inklusive Begleiter) bewegen sich wieder killradius [X] Tötet alles innerhalb einer bestimmten Reichweite (ersetzt X durch eine Zahl)

Nachfolgend seht ihr noch alle weiteren verfügbaren Kommandos, wobei wir aber bisher nicht wissen, was diese genau bewirken.