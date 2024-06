Sonys neuer PlayStation 2 Emulator im Test: Enttäuschende Qualität, wenig Optionen und Bugs

Dank Emulation ist es nun möglich, eine neue Auswahl klassischer PS2-Spiele in nativen PS5-Apps als Teil des PS-Plus-Premium-Angebots zu spielen. Diese emulierten PS2-Klassiker wurden erstmals 2022 mit den neuen PS-Plus-Stufen eingeführt, hatten jedoch erhebliche Probleme.

Das machte es damals schwer, sie zu empfehlen. Dazu zählten PAL/NTSC-Kompatibilitätsprobleme, fehlerhafte Skalierungsoptionen und die Ausführung in einem PS4-App-Container. Sony hatte nun die Chance, ein wesentlich besseres Erlebnis in nativen PS5-Apps zu bieten, aber das überarbeitete Angebot ist einer genaueren Analyse von Digital Foundry zufolge enttäuschend unterdurchschnittlich, trotz der Auswahl einiger großartiger Spiele wie Sly Cooper, Tomb Raider Anniversary und Star Wars: The Clone Wars.

Die PS2-Emulation auf der PS5 enttäuscht

Das Hauptproblem scheint für Digital Foundry ein deutlicher Mangel an Sorgfalt bei der Emulation zu sein, da einige der gleichen Probleme, die man damals bei der PS4-Version des Emulators festgestellt hat, zwei Jahre später weiterhin ungelöst bleiben - und einige neue Probleme hinzukamen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Veröffentlichungen keine Vorzüge zu bieten hätten - man kann PS2-Spiele mit PS5-nativen Menüs spielen, um Verbesserungen wie Rückspulfunktionen oder Save States, angepasste Steuerungen und eine freie Wahl zwischen NTSC- oder PAL-Versionen zu erhalten. Das Problem ist, dass die Umsetzung dieser Ideen laut Digital Foundry oft enttäuschend ist oder sogar das Spielvergnügen aktiv beeinträchtigt.

Ein Beispiel sind die Voreinstellungen in Tomb Raider Anniversary. Man kann zwischen vier Optionen wählen: dem Standardbild, Modern (was die Schwarztöne beeinflusst), Classic Arcade (was einen wenig überzeugenden CRT-Filter hinzufügt) und Modern Arcade (was einen leicht anderen, aber ebenso wenig überzeugenden CRT-Filter hinzufügt).

Das Video-Upscaling ist dabei erheblich schlechter. Berichte über eine unveränderte Auflösung im Vergleich zum PS2-Original sind unbegründet. Es liegt daran, dass die Ausgabe so skaliert wird, dass sie etwa so verschwommen aussieht wie das Original. Das fällt wiederum besonders bei UI-Elementen wie Texten auf, bei denen es sich um die PS2-Assets handelt, die gestreckt (ohne die anamorphischen Pixel zu berücksichtigen, die auf der Originalhardware verwendet worden wären) und mit einem einfachen bilinearen Filter für ein verschwommenes Ergebnis skaliert werden. Angesichts dessen, dass Upscaler von Drittanbietern, wie etwa RetroTink 4K (und sogar Software-Emulation), das Spiel auf der Originalhardware besser aussehen lassen können, sei es verwunderlich, wie schludrig das Upscaling hier auf PS5-Hardware ist.

Es gibt auch kleine Unterschiede in der Ausführung dieser Spiele. Positiv ist nach Angaben von Digital Foundry, dass einige Slowdowns auf der Originalhardware dadurch behoben werden, wobei Sly Cooper auf der PS5 mit festen 30 fps läuft. Andererseits zeigte dasselbe Spiel einige andere Probleme auf Sonys neuester Hardware, darunter ein Level, das ohne Musik abgespielt wurde.

Digital Foundry fällt es letztlich schwer, Sonys Bemühungen zu akzeptieren, zumal die Retro-Hardware-Community viele der hier angesprochenen Probleme kollektiv gelöst hat - insbesondere die Entwicklung einer Reihe wirklich guter Upscaling-Methoden und Filter, die man tatsächlich verwenden möchte.

Angesichts dessen, dass dieses Wissen in der Retro-Community vorhanden ist - und zweifellos auch in Sonys Büros - scheint es, als wolle Sony einfach nicht die Zeit investieren, um seine klassischen Titel in ihrer besten Form zu präsentieren. Um John Linneman zu zitieren: "Es ist so, als ob jemand einen Emulator mit den Standardeinstellungen startet und dir einfach den Controller übergibt. Sicher, du kannst das Spiel spielen, aber würdest du nicht lieber jemanden haben, der das Spiel kennt und liebt, um es für dich richtig einzurichten?"

Habt ihr die neuen PS2-Spiele bei PlayStation Plus schon ausprobiert?