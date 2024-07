Star Wars Black Series Bo-Katan Kryze: Bin ich Nerd genug für diesen Helm?

Wie weit geht eure Nerdigkeit? Zuhause habe ich hier das ein oder andere stehen, was mich definitiv als Star-Wars-Fan identifiziert, ein Helm gehörte bisher jedoch noch nicht dazu. Wobei, stimmt nicht ganz. Ich muss das näher definieren. Ein Helm in Originalgröße - die Lego-Helme zählen nicht - gehörte bisher nicht dazu. Bisher, weil mir Hasbro Pulse einen zuschickte, damit ich ihn mir mal anschaue. Und seitdem frage ich mich, wie Mandalorianer so eigentlich vernünftig kämpfen können.

Einfach aus dem Grund, weil das Sichtfeld gefühlt relativ eng ausfällt. Dann wiederum haben sie vermutlich noch einige technische Hilfen im Kampf, die das ausgleichen. Und vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum sie solch stabile Rüstungen haben: Weil sie nicht so viel sehen, gehen sie davon aus, so oder so ein paar Treffer einzustecken.

Eine gelungene Nachbildung

Wie dem auch sei, Bo-Katan Kryze kennt man bereits aus Star Wars: The Clone Wars. Schauspielerin Katee Sackhoff, die Bo-Katan bereits in Clone Wars sprach, erweckte die Figur in The Mandalorian dann wahrhaftig zum Leben. Grund genug für Hasbro Pulse, euch mit seinem "Premium-Rollenspielprodukt" die Möglichkeit zu geben, selbst zu Bo-Katan zu werden. Und das mit einem Helm, der trotz der Vorlage nicht explizit auf Frauen ausgerichtet ist, er passt schließlich auch auf meinen Dickschädel.

Der aus Kunststoff hergestellte Helm selbst fühlt sich dabei sehr stabil gebaut an und hinterlässt für seine UVP von rund 170 Euro einen wertigen Eindruck. Er ist nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht, sodass er normalerweise relativ gut auf eurem Schädel sitzt und bei schnellen Bewegungen nicht großartig verrutscht. Mithilfe eines flexiblen Kopfbands im Inneren könnt ihr bis zu einem gewissen Grad selbst regulieren, wie gut der Helm auf euren Kopf passt. Zu rutschig? Macht es einfach ein wenig enger. Er sitzt nicht richtig? Eine Nummer größer. Zumindest bis zu einem gewissen Grad klappt das ganz gut. Zu weit könnt ihr das Band nämlich nicht einstellen, denn sonst passt es nicht mehr richtig hinein.

Star Wars Black Series Bo-Katan Kryze - Bilder 1 of 8 Attribution

Da es sich um ein Rollenspielprodukt handelt, wurde der Helm nicht ganz so schwer gemacht, wie es normalerweise der Fall wäre, wenn wir es mit einem echten Helm zu tun hätten. Denkt einfach mal an einen echten Ritterhelm, wenn ihr schon einen in der Hand hattet, der wiegt nämlich gut und gerne (je nach Ausführung) zwei oder drei Kilogramm mehr. Die Nachbildung des Bo-Katan-Helms ist indes sowohl farblich als auch in puncto Design recht gut gelungen, es gibt keine einschneidenden Abweichungen. Das verwendete Design orientiert sich übrigens mehr an dem Look aus The Mandalorian, wie ihr auch im Aufmacher (dort im Vergleich mit The Clone Wars) sehen könnt.

Mit dem Heads-up Display auf der rechten Seite habt ihr zudem noch ein interaktives Element, für dessen Betrieb ihr eine AAA-Batterie (nicht enthalten) benötigt. Drückt ihr rechts auf der Seite einen Knopf, klappt dieses Display aka der Entfernungsmesser automatisch runter und aktiviert ein weißes LED für das Display sowie zwei rote LEDs, die ein "Jagd"-Muster darstellen sollen.

Alles in allem ist es ein recht schöner Helm, insbesondere natürlich für Fans des Charakters, ob nun aus The Clone Wars, The Mandalorian oder beidem. Zugleich richtet er sich nicht alleine an alle, die an Rollenspielen teilnehmen oder allgemein Cosplay betreiben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ihn euch einfach ins Regal, auf den Schrank oder sonst irgendwo hin stellen. Im Regal macht er sich genauso gut wie auf dem Kopf und stellt ein gut ansehnlich Sammlerstück dar. Wer genau danach sucht, wird sicherlich nicht enttäuscht sein. Und jetzt kann ich endlich nachempfinden, wie sich Mandalorianer ihr Leben lang fühlen. Mein Weg wäre das eher nicht.

Ihr könnt den Star Wars Black Series Bo-Katan Kryze Helm bei Amazon.de kaufen.