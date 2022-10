Star Wars Eclipse führt angeblich neue Rasse ein und konzentriert sich auf politische Konflikte

Berichten zufolge soll Star Wars Eclipse eine völlig neue Rasse in das beliebte Sci-Fi-Universum einführen. Was die Story angeht, so konzentriert sich das Spiel angeblich auf politische Auseinandersetzungen.

Darum könnte es in Star Wars Eclipse gehen

Das geht aus einem Podcast von Sacred Symbols hervor, der sich hinter einer Paywall befindet (danke, VGC). Dort werden Dokumente besprochen, die einen Überblick über die Protagonisten des Spiels und ihre Beweggründe geben. Woher diese Dokumente genau kommen, wird nicht verraten. Laut Sacred Symbols wird Eclipse von David Cage und Adam Williams geschrieben, die wir bereits von anderen Quantic-Dreams-Titeln kennen.

"In den Materialien, die diesem Podcast vorliegen, wird ein sogenanntes Project S beschrieben, mit einer Figur namens Sarah in der Hauptrolle. Sarah wird als sportliche Frau um die 30 beschrieben und ist Mitglied einer menschenähnlichen Rasse. Diese Rasse steht an der Spitze einer Art Imperium namens Zaraan, eine Rasse, die in Star Wars noch nie vorkam", heißt es.

Mehr zu Star Wars Eclipse:

Bericht: Bis Star Wars Eclipse erscheint, könnte es noch lange dauern

Star Wars Eclipse könnte sich The Last of Us zum Vorbild für Story und Gameplay nehmen

Auf Star Wars Eclipse müsst ihr laut Insider noch 3-4 Jahre warten

Zaan sei stolz auf seine politische und militärische Aggressivität und mache keinen Unterschied bei Männern und Frauen, wenn es um Rollen und Verantwortlichkeiten ginge. Wer in Zaan aber heirate, gehe eine Art Bündnis ein, bei dem die beiden zu einer Regierungseinheit verschmelzen - besonders für das Militär habe das eine große Auswirkung.

"Das ist ein Problem, denn Sarah, eine fanatische Anhängerin der Gewalt und Kriminalität, die ihr Reich regelmäßig an den Tag legt, ist mit einer Figur namens Xendo verheiratet, die einen weitaus sanfteren Touch hat. Ein Teil des Spiels scheint sich um diese beiden Figuren und ihre Beziehung zu drehen."

Ob diese Geschichte am Ende wirklich in Star Wars Eclipse landet, ist noch unklar. Bis wir offizielle Einblicke in die Geschichte bekommen, dürfte es aber noch eine Weile dauern, denn Star Wars Eclipse befindet sich angeblich noch in einer frühen Entwicklungsphase. Laut Sacred Symbols-Moderator Colin Moriarty befinde sich das Spiel noch nicht einmal wirklich in der Produktion.