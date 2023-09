Star Wars Knights of the Old Republic 2: Fans klagen wegen gestrichenem Switch-DLC.

Fans haben wegen der Switch-Version von Star Wars: Knights of the Old Republic 2 Klage gegen deren Entwicklerstudio Aspyr eingereicht.

Dabei geht es um die Einstellung des einst geplanten "Restored Content"-DLCs. Als Entschädigung bot man Käuferinnen und Käufern eines von mehreren kostenlosen Star-Wars-Spielen an.

Grund zur Klage

Das war manchen Fans aber offensichtlich nicht genug, daher nun die Sammelklage gegen Aspyr und Publisher Saber Interactive.

Die Klage wurde bereits im Juli 2023 eingereicht und man strebt damit ein Schwurgerichtsverfahren an.

Es heißt, man habe diesen DLC als Argument genutzt, um das Spiel zu verkaufen. Hier eine kurze Zusammenfassung (via The Gamer):

"Im Jahr 2022 bewarben die Beklagten [Aspyr und Saber] KOTOR bei Nutzern der Videospielkonsole Nintendo Switch mit einem zuvor veröffentlichten 'Restored Content DLC'... Der Kläger und zahlreiche andere Verbraucher waren begeistert von den neuen Inhalten, von denen die Beklagten behaupteten, dass sie 'bald' erscheinen würden. Tatsächlich stand KOTOR an der Spitze der Nintendo-eShop-Rangliste... Der Kläger fühlte sich völlig getäuscht… Der Kläger hat KOTOR nach dem Kauf nicht einmal gespielt, sondern sich dafür entschieden zu warten, bis der Restored Content DLC veröffentlicht wird... Die Beklagten haben den Restored Content DLC nicht zur Verfügung gestellt, weigern sich aber, den Verbrauchern eine Rückerstattung für den Kauf von KOTOR zu geben."