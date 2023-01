Star Wars: Knights of the Old Republic - Alle Cheats und was ihr dafür bekommt

BioWares Star Wars: Knights of the Old Republic ist gleichermaßen ein Rollenspiel-Klassiker wie auch eines der besten Star-Wars-Spiele. Und es gibt ein paar Möglichkeiten, euch darin mithilfe von Cheats Vorteile zu verschaffen.

Wir zeigen euch in unserem Guide, wie ihr in Star Wars: Knights of the Old Republic schummeln könnt und welche Vorteile ihr dadurch habt.

Inhalt:

Wie benutze ich die Cheats in Star Wars: Knights of the Old Republic?

Bevor ihr in Star Wars: Knights of the Old Republic Cheats verwenden könnt, müsst ihr auf dem PC im Installationsverzeichnis des Spiels nach der Datei SWKOTOR.INI suchen.

Öffnet diese mit dem normalen Texteditor und sucht darin nach dem Abschnitt Game Options. Dort ergänzt ihr wiederum folgendes:

EnableCheats=1

Damit schafft ihr die Voraussetzungen, um Cheats nutzen zu können.

Welche Cheat Codes gibt es für Star Wars: Knights of the Old Republic?

Habt ihr alles vorbereitet, könnt ihr mithilfe der Taste ^ in Star Wars: Knights of the Old Republic die Konsole öffnen und verschiedene Codes eingeben. Hier eine Übersicht:

Cheat Effekt invulnerability Macht euch unverwundbar heal Der aktuell ausgewählte Charakter wird geheilt givemed Ihr erhaltet zusätzliche Medipacks giverepair Ihr erhaltet zusätzliche Reparaturpacks givecomspikes Ihr erhaltet zusätzliche Computer Spikes givecredits X Ihr erhaltet eine bestimmte Menge (ersetzt das X durch eine Zahl) an Credits giveitem X Ihr erhaltet ein bestimmtes Item (ersetzt das X durch einen Namen). Eine Item-Liste findet ihr weiter unten. addlevel X Euer Charakter steigt im Level auf (ersetzt das X durch eine Zahl) addexp X Euer Charakter erhält eine bestimmte Zahl an Erfahrungspunkten (ersetzt das X durch eine Zahl) pointsaddlightside X Ihr erhaltet eine bestimmte Menge an Punkten für die helle Seite (ersetzt das X durch eine Zahl) pointsadddarkside X Ihr erhaltet eine bestimmte Menge an Punkten für die dunkle Seite (ersetzt das X durch eine Zahl) setcomputeruse X Setzt die Eigenschaft Computer Use auf einen bestimmten Wert (ersetzt das X durch eine Zahl) skillsetdemolitions X Setzt die Eigenschaft Demolitions auf einen bestimmten Wert (ersetzt das X durch eine Zahl) skillsetstealth X Setzt die Eigenschaft Stealth auf einen bestimmten Wert (ersetzt das X durch eine Zahl) skillsetawareness X Setzt die Eigenschaft Awareness auf einen bestimmten Wert (ersetzt das X durch eine Zahl) skillsetpursuade X Setzt die Eigenschaft Persuade auf einen bestimmten Wert (ersetzt das X durch eine Zahl) skillsetrepair X Setzt die Eigenschaft Repair auf einen bestimmten Wert (ersetzt das X durch eine Zahl) skillsetsecurity X Setzt die Eigenschaft Security auf einen bestimmten Wert (ersetzt das X durch eine Zahl) skillsetstrength X Setzt die Eigenschaft Strength auf einen bestimmten Wert (ersetzt das X durch eine Zahl) skillsetdexteriry X Setzt die Eigenschaft Dexterity auf einen bestimmten Wert (ersetzt das X durch eine Zahl) skillsetconstitution X Setzt die Eigenschaft Constitution auf einen bestimmten Wert (ersetzt das X durch eine Zahl) skillsetintelligence X Setzt die Eigenschaft Intelligence auf einen bestimmten Wert (ersetzt das X durch eine Zahl) skillsetwisdom X Setzt die Eigenschaft Repair auf einen bestimmten Wert (ersetzt das X durch eine Zahl) skillsetcharisma X Setzt die Eigenschaft Charisma auf einen bestimmten Wert (ersetzt das X durch eine Zahl) turbo Aktiviert oder deaktiviert den Turbo-Modus revealmap Die Karte wird aufgedeckt areasbright Der Bildschirm wird heller

Gegenstände, die ihr bekommen könnt

Nutzt ihr den Befehl giveitem, könnt ihr eine Menge Gegenstände bekommen. Hier ist eine Liste:

Code Item g_a_class4001 Combat Suit g_a_class4002 Zabrak Suit g_a_class4003 Echani Light Armor g_a_class4004 Cinnagar Weave Armor g_a_class4005 Massassi Ceremonial Armor g_a_class4006 Darth Bandon's Fiber Armor g_a_class4007 Darth Bandon's Fiber Armor g_a_class4008 Darth Bandon's Fiber Armor g_a_class4009 Echani Fiber Armor g_a_class5001 Heavy Combat Suit g_a_class5002 Bonadan Alloy Heavy Suit g_a_class5003 Zabrak Battle Armor g_a_class5004 Zabrak Field Armor g_a_class5005 Reinforced Fiber Armor g_a_class5006 Ulic Qel Droma's Mesh Suit g_a_class5007 Eriadu Prototype Armor g_a_class5008 Eriadu Prototype Armor g_a_class5009 Eriadu Prototype Armor g_a_class5010 Republic Mod Armor g_a_class6001 Military Suit g_a_class6002 Echani Battle Armor g_a_class6003 Cinnagar War Suit g_a_class6004 Verpine Fiber Mesh g_a_class6005 Arkanian Bond Armor g_a_class6006 Exar Kun's Light Battle Suit g_a_class6007 Davik's War Suit g_a_class6008 Davik's War Suit g_a_class6009 Davik's War Suit g_a_class7001 Light Battle Armor g_a_class7002 Bronzium Light Battle Armor g_a_class7003 Powered Light Battle Armor g_a_class7004 Krath Heavy Armor g_a_class7005 Krath Holy Battle Suit g_a_class7006 Jamoh Hogra's Battle Armor g_a_class8001 Battle Armor g_a_class8002 Powered Battle Armor g_a_class8003 Cinnagar Plate Armor g_a_class8004 Mandalorian Armor g_a_class8005 Calo Nord's Battle Armor g_a_class8006 Calo Nord's Battle Armor g_a_class8007 Calo Nord's Battle Armor g_a_class8009 Verpine Zal Alloy Mesh g_a_class9001 Heavy Battle Armor g_a_class9002 Durasteel Heavy Armor g_a_class9003 Mandalorian Battle Armor g_a_class9004 Mandalorian Heavy Armor g_a_class9005 Jurgan Kalta's Power Suit g_a_class9006 Jurgan Kalta's Power Suit g_a_class9007 Jurgan Kalta's Power Suit g_a_class9009 Cassus Fett's Battle Armor g_a_class9010 Mandalorian Assault Armor g_a_class9011 Cassus Fett's Battle Armor g_a_jedirobe01 Jedi Robe g_a_kghtrobe03 Jedi Knight Robe g_a_mstrrobe06 Revan's Robes g_a_mstrrobe07 Star Forge Robe g_i_belt001 Cardio Regulator g_i_belt002 Verpine Cardio Regulator g_i_belt003 Adrenaline Amplifier g_i_belt004 Advanced Adrenaline Amplifier g_i_belt005 Nerve Amplifying Belt g_i_belt006 Sound Dampening Stealth Unit g_i_belt007 Advanced Stealth Unit g_i_belt008 Eriadu Stealth Unit g_i_belt009 Calrissian's Utility Belt g_i_belt010 Stealth Field Generator g_i_belt011 Adrenaline Stimulator g_i_belt012 CNS Strength Enhancer g_i_belt013 Electrical Capacitance Charge g_i_belt014 Thermal Shield Generator g_i_cmbtshot001 Battle Stimulant g_i_drdltplat001 Droid Light Plating Type 1 g_i_drdmdplat001 Droid Medium Plating Type 1 g_i_drdmdplat001 Droid Medium Plating Type 1 g_i_drdrepeqp002 Advanced Repair Kit g_i_drdsecspk001 Security Interface Tool g_i_drdutldev007 Advanced Flame Thrower g_i_gauntlet01 Strength Gauntlet g_i_gauntlet02 Eriadu Strength Gauntlets g_i_gauntlet03 Sith Power Gauntlets g_i_gauntlet04 Stabilizer Gauntlets g_i_gauntlet05 Bothan Machinist Gloves g_i_gauntlet06 Verpine Bond Gauntlets g_i_gauntlet07 Dominator Gauntlets g_i_gauntlet08 Karaken Gauntlets g_i_gauntlet09 Infilitrator Gloves g_i_implant101 Cardio Package g_i_implant102 Response Package g_i_implant103 Memory Package g_i_implant104 Done g_i_implant201 Biotech Package g_i_implant202 Retinal Combat Implant g_i_implant203 Nerve Enhancement Package g_i_implant204 The Party Selection Screen Available g_i_implant301 Bavakar Cardio Package g_i_implant302 Bavakar Reflex Enhancement Package g_i_implant303 Bavakar Memory Chip g_i_implant304 Bio-Antidote Package g_i_implant305 Cardio Power System g_i_implant306 Gordulan Reaction System g_i_implant307 Navaradon Regenerator g_i_implant308 Sith Regenerator g_i_implant309 Beemon Package g_i_implant310 Cyber Reaction System g_i_mask01 Light-scan Visor g_i_mask02 Motion Detection Goggles g_i_mask03 Bothan Perception Visor g_i_mask04 Verpine Ocular Enhancer g_i_mask05 Bothan Sensory Visor g_i_mask06 Vacuum Mask g_i_mask07 Sonic Nullifiers g_i_mask08 Aural Amplifier g_i_mask09 Advanced Aural Amplifier g_i_mask10 Neural Band g_i_mask11 verpine Headband g_i_mask12 Breath Mask g_i_mask13 Teta's Royal Band g_i_mask14 Sith Mask g_i_mask15 Stabilizer Mask g_i_mask16 Interface Band g_i_mask17 Demolitions Sensor g_i_mask18 Combat Sensor g_i_mask19 Stealth Field Enhancer g_i_mask20 Stealth Field Reinforcement g_i_mask21 Interface Visor g_i_mask22 Circlet of Saresh g_i_mask23 Pistol Targeting Optics g_i_mask24 Heavy Targeting Optics g_i_upgrade001 Scope upgrade g_i_upgrade002 Improved Energy Cell upgrade g_i_upgrade003 Beam Splitter upgrade g_i_upgrade004 Hair Trigger upgrade g_i_upgrade005 Armor Reinforcement upgrade g_i_upgrade006 Mesh Underlay upgrade g_i_upgrade007 Vibration Cell upgrade g_i_upgrade008 Durasteel Bonding Alloy upgrade g_i_upgrade009 Energy Projector upgrade g_w_blstrcrbn001 Blaster Carbine g_w_blstrcrbn002 Sith Assault Gun g_w_blstrcrbn003 Cinnagaran Carbine g_w_blstrcrbn004 Jurgan Kalta's Carbine g_w_blstrcrbn005 Jurgan Kalta's Carbine g_w_blstrcrbn006 Jurgan Kalta's Carbine g_w_blstrcrbn007 Jurgan Kalta's Carbine g_w_blstrcrbn008 Jurgan Kalta's Carbine g_w_blstrcrbn009 Jurgan Kalta's Carbine g_w_blstrpstl001 Blaster Pistol g_w_blstrpstl002 Mandalorian Blaster g_w_blstrpstl003 Arkanian Pistol g_w_blstrpstl004 Zabrak Blaster Pistol g_w_blstrpstl005 Bendak's Blaster g_w_blstrpstl006 Bendak's Blaster g_w_blstrpstl007 Bendak's Blaster g_w_blstrpstl008 Bendak's Blaster g_w_blstrpstl009 Bendak's Blaster g_w_blstrpstl010 Carth's Blaster g_w_blstrpstl020 Insta kill pistol g_w_blstrrfl001 Blaster Rifle g_w_blstrrfl002 Sith Sniper Rifle g_w_blstrrfl003 Mandalorian Assault Rifle g_w_blstrrfl004 Zabrak Battle Cannon g_w_blstrrfl005 Jurgan Kalta's Assault Rifle g_w_blstrrfl006 Jurgan Kalta's Assault Rifle g_w_blstrrfl007 Jurgan Kalta's Assault Rifle g_w_blstrrfl008 Jurgan Kalta's Assault Rifle g_w_blstrrfl009 Jurgan Kalta's Assault Rifle g_w_dblsbr001 Blue double light saber g_w_dblsbr002 Red double light saber g_w_dblsbr003 Green double light saber g_w_dblsbr004 Yellow double light saber g_w_dblsbr005 Purple double light saber g_w_dblsbr006 Bastila's light saber g_w_dblsbr01 Blue Double Light Saber g_w_dblswrd001 Double-Bladed Sword g_w_dblswrd002 Echani Ritual Brand g_w_dblswrd003 Krath Double Sword g_w_dblswrd005 Ajunta Pall's Blade g_w_dsrptfl001 Disruptor Rifle g_w_dsrptpstl001 Disruptor Pistol g_w_dsrptpstl002 Mandalorian Ripper g_w_gaffi001 Gaffi Stick g_w_hvrptbltr01 Heavy Repeating Blaster g_w_hvrptbltr02 Mandalorian Heavy Repeater g_w_ionblstr01 Ion Blaster g_w_ionblstr02 Verpine Prototype Ion Blaster g_w_ionrfl01 Ion Rifle g_w_ionrfl02 Bothan Droid Disruptor g_w_ionrfl03 Verpine Droid Disruptor g_w_lghtsbr01 Blue light saber g_w_lghtsbr02 Red light saber g_w_lghtsbr03 Green light saber g_w_lghtsbr04 Yellow light saber g_w_lghtsbr05 Purple light saber g_w_lghtsbr06 Darth Malak's light saber g_w_lngswrd01 Long Sword g_w_lngswrd02 Krath War Blade g_w_lngswrd03 Naga Sadow's Poison Blade g_w_qtrstaff01 Quarter Staff g_w_qtrstaff02 Massassi Battle Staff g_w_qtrstaff03 Raito's Gaderffii g_w_rptnblstr01 Light Repeating Blaster g_w_rptnblstr02 Medium Repeating Blaster g_w_rptnblstr03 Blaster Cannon g_w_sbrcrstl01 Rubat lightsaber crystal g_w_sbrcrstl02 Damind lightsaber crystal g_w_sbrcrstl03 Eralam lightsaber crystal g_w_sbrcrstl04 Sapith lightsaber crystal g_w_sbrcrstl05 Nextor lightsaber crystal g_w_sbrcrstl06 Opila lightsaber crystal g_w_sbrcrstl07 Jenruax lightsaber crystal g_w_sbrcrstl08 Phond lightsaber crystal g_w_sbrcrstl09 Luxum lightsaber crystal g_w_sbrcrstl10 Firkrann lightsaber crystal g_w_sbrcrstl11 Bondar lightsaber crystal g_w_sbrcrstl12 Sigil lightsaber crystal g_w_sbrcrstl13 Upari lightsaber crystal g_w_sbrcrstl14 Blue lightsaber crystal g_w_sbrcrstl15 Yellow lightsaber crystal g_w_sbrcrstl16 Green lightsaber crystal g_w_sbrcrstl17 Violet lightsaber crystal g_w_sbrcrstl18 Red lightsaber crystal g_w_sbrcrstl19 Solari lightsaber crystal g_w_shortsbr01 Blue short light saber g_w_shortsbr02 Red short light saber g_w_shortsbr03 Green short light saber g_w_shortsbr04 Yellow short light saber g_w_shortsbr05 Purple short light saber g_w_shortswrd01 Short Sword g_w_shortswrd02 Massassi Brand g_w_shortswrd03 Teta's Blade g_w_sonicpstl01 Sonic Pistol g_w_sonicpstl02 Bothan Shrieker g_w_sonicrfl01 Sonic Rifle g_w_sonicrfl02 Bothan Discord Gun g_w_sonicrfl03 Arkanian Sonic Rifle g_w_vbrdblswd01 Vibro Double Blade g_w_vbrdblswd02 Sith War Sword g_w_vbrdblswd03 Echani Double-Brand g_w_vbrdblswd04 Yusanis' Brand g_w_vbrdblswd05 Yusanis' Brand g_w_vbrdblswd06 Yusanis' Brand g_w_vbrdblswd07 Yusanis' Brand g_w_vbroshort01 Vibroblade g_w_vbroshort02 Krath Blood Blade g_w_vbroshort03 Echani Vibroblade g_w_vbroshort04 Sanasiki's Blade g_w_vbroshort05 Sanasiki's Blade g_w_vbroshort06 Sanasiki's Blade g_w_vbroshort07 Sanasiki's Blade g_w_vbroshort08 Mission's Vibroblade g_w_vbroshort09 Prototype Vibroblade g_w_vbroswrd01 VibroSword g_w_vbroswrd02 Krath Dire Sword g_w_vbroswrd03 Sith Tremor Sword g_w_vbroswrd04 Echani Foil g_w_vbroswrd05 Bacca's Ceremonial Blade g_w_vbroswrd06 Bacca's Ceremonial Blade g_w_vbroswrd07 Bacca's Ceremonial Blade g_w_vbroswrd08 Bacca's Ceremonial Blade g_w_waraxe001 Gamorrean Battleaxe Gaffi Sticks g1_i_gauntlet01 Advanced Stabilizer Gloves g1_i_implant301 Advanced Senseory Implant g1_i_implant302 Advanced Bio-Stabilizer Implant g1_i_implant303 Advanced Combat Implant g1_i_implant304 Advanced Alacrity g1_i_mask01 Advanced Bio-Stabilizer Mask g1_w_dblsbr001 Guardian of the Force g1_w_dblsbr002 Mantle of the Force g1_w_hvrptbltr01 Baragwin Heavy Repeating Blaster g1_w_lghtsbr01 Guardian of the Force g1_w_lghtsbr02 Mantle of the Force g1_w_rptnblstr01 Baragwin Assault Gun g1_w_sbrcrstl20 Heart of the Guardian (Gold) Lightsaber Crystal g1_w_sbrcrstl21 Mantle of the Force (Aqua) Lightsaber Crystal g1_w_shortsbr01 Guardian of the Force g1_w_shortsbr02 Mantle of the Force

Welche Cheats gibt es für Star Wars: Knights of the Old Republic auf der Nintendo Switch?

Star Wars: Knights of the Old Republic könnt ihr auch auf der Nintendo Switch spielen. Seit dem Update auf Version 1.0.2 gibt es dort ein Cheat-Menü.

Um darauf zugreifen zu können, müsst ihr den linken Stick dreimal drücken.

Im Cheat-Menü könnt ihr dann unter anderem die Charakter-Werte erhöhen, euch mehr Erfahrung verschaffen, euch unverwundbar machen und so weiter.