Star Wars-Koller versus House of the Dragon-Hype

Gegensätzlicher könnten zwei Fanlager gar nicht gestimmt sein als in diesem Moment. Da hat Prime Video definitiv die richtige Entscheidung getroffen, ein so fragiles Konstrukt wie Staffel 2 von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" ohne allzu viel Konkurrenz in den Spätsommer zu verschieben und stattdessen einen ziemlich sicheren Fanliebling wie "The Boys" gegen "House of the Dragon" und "Star Wars: The Acolyte" antreten zu lassen. Stand jetzt hat der irre Superhelden-Hit ganz klar die Nase vorn. Doch auch Staffel 2 von "House of the Dragon" startete Anfang der Woche durchaus vielversprechend. Fans sind sich da relativ einig, dass die neue Staffel zumindest in Folge 1 (weitere Episoden gibt’s jetzt wöchentlich bei Sky und WOW) direkt an die Qualität der ersten Season anknüpft. Außer man heißt Emilia Clarke: Die Daenaerys-Darstellerin mache eigenen Angaben zufolge bewusst einen Bogen um das "Game of Thrones"-Spin-off – warum, weiß sie aber selbst nicht.

Deutlich weniger amüsiert blickt aktuell die gemeine "Star Wars"-Fanwelt drein. Schon die ersten drei Folgen der neuen Disney+ Serie "The Acolyte" sorgten für einen mittelschweren Shitstorm im Netz, der die Produzenten in erster Linie für ihr mangelndes Interesse an der Fankultur und George Lucas’ "Star Wars"-Lore allgemein ins Fadenkreuz nahm.

Mit Folge 4 scheint "The Acolyte" den Millennium Falken nun aber endgültig abgeschossen zu haben. Unter anderem brach die neue Folge mit diversen Traditionen und bot storytechnisch in mageren 30 Minuten nur wenig Neues, während man mit der Einführung eines alten Bekannten aus Episode I auch noch die zeitliche Abfolge torpedierte – keine Spoiler an dieser Stelle, schaut’s euch am besten direkt selbst bei Disney+ an. Auch hier warten jeden Mittwoch neue Folgen zum Streamen.

"The Boys", um das Thema des Serien-Dreikampfs noch fix abzuschließen, begeistert in Folge 5 derweil mit der besten Episode der neuen Staffel. Diesmal lag der Fokus auf Homelanders Vergangenheit, die ihn zurück in sein Elternhaus aka das Labor führte. Völlig abgedreht, emotional und herrlich brutal. Eben all das, was "The Boys" so besonders macht, und noch deutlich stärker als die ersten Episoden der vierten Season.

Das Kino hat derweil schwer zu ringen. Während angekündigte Blockbuster wie "Furiosa: A Mad Max Saga" finanziell floppen und arg gestiegene Ticketpreise für leere Säle sorgen, schicken sich die Studios nun an, das Ruder mit zahlreichen vielversprechenden Sequels herumzureißen.

So kündigte Sony nun offiziell an, dass "Uncharted 2" nach langer Unsicherheit nun definitiv erscheinen wird. Auch "Criminal Squad 2" mit Gerard Butler hat grünes Licht und sogar schon ein Startdatum: Anfang Januar 2025 kommt der Streifen in die deutschen Kinos. Horrofans dürfen sich derweil auf "Smile 2" freuen. Das Sequel zum Überraschungshit von 2022 hat nun einen Trailer bekommen und soll via Paramount schon am 17. Oktober im Kino erscheinen – pünktlich zur Halloween-Season also!

In Kooperation mit kinoundco