Star Wars: The Force Unleashed (Switch): Alle Cheats und was ihr damit freischaltet

Mit Star Wars: The Force Unleashed ist jetzt ein weiteres Star-Wars-Spiel auf der Nintendo Switch verfügbar. Kein neues Spiel, aber ein alter Klassiker für die moderne Konsole.

Ihr könnt in Star Wars: The Force Unleashed auch einige Cheats verwenden. In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr sie aktivieren könnt und was sie euch bringen.

Alles über Cheats in Star Wars: The Force Unleashed:

Wie verwende ich die Cheats in Star Wars: The Force Unleashed?

Die Cheats könnt ihr in der Switch-Version von Star Wars: The Force Unleashed nicht direkt im Hauptmenü aktivieren. Ihr benötigt vielmehr Zugang zur Rogue Shadow, eurem Schiff im Spiel.

Im Inneren des Schiffes bekommt ihr Zugang zum Cheats-Menü, nachdem ihr den Prolog mit Darth Vader sowie den ersten Level mit Starkiller abgeschlossen habt.

Dort lassen sich dann die Cheat-Codes eingeben.

Welche Cheat Codes gibt es für Star Wars: The Force Unleashed?

Folgende Cheat Codes stehen euch im Spiel zur Verfügung:

Alle Charaktere und Outfits

Cheat Auswirkung GRANDMOFF Schaltet alle Charaktere und Outfits frei

Charaktere

Cheat Auswirkung AAYLA Schaltet Aayla Secura frei ACOLYTE Schaltet Asajj Ventress frei BENKENOBI Schaltet Obi-Wan Kenobi frei CHOSENONE Schaltet Anakin Skywalker frei DREXLROOSH Schaltet Drexl Roosh frei ECLIPSE Schaltet Juno Eclipse frei HIDDENFEAR Schaltet Darth Phobos frei HOLOGRAM Schaltet Proxy frei INTHEDARK Schaltet den Shadow Trooper frei ITSATWAP Schaltet Admiral Ackbar frei JEDIMASTER Schaltet Mace Windu frei KLEEF Schaltet Kleef frei LEGION Schaltet den Charakter der 501. Legion frei MANDALORE Schaltet General Rahm Kota frei MARAJADE Schaltet Mara Jade frei MARISBROOD Schaltet Maris Brood frei MAVERICK Schaltet Qui-Gon Jinn frei NERFHERDER Schaltet Han Solo frei NOTIMO Schaltet Chop'aa Notimo frei PALPATINE Schaltet Imperator Palpatine frei PAUAN Schaltet Darth Desolous frei SCOUNDREL Schaltet Lando Calrissian frei SECURA Schaltet einen Twi'lek-Charakter frei SERENNO Schaltet Count Dooku frei SHOCKTROOP Schaltet den Heavy Trooper frei SITHLORD Schaltet Darth Vader frei STORMTROOP Schaltet den Navy Commando frei T16WOMPRAT Schaltet Luke Skywalker frei TK421 Schaltet den klassischen Stormtrooper frei TOGRUTA Schaltet Shaak Ti frei YELLOWJCKT Schaltet Yavin Luke frei ZABRAK Schaltet Darth Maul frei

Outfits

Cheat Auswirkung DANTOOINE Schaltet die Ceremonial Jedi Robe frei HOLOCRON Schaltet die Sith Robe frei KORRIBAN Schaltet die Sith Stalker Armor frei WOOKIEE Schaltet Kentos Robe frei

Gameplay