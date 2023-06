Starfield: Kommt die physische Version ohne Disc?

So wie es aussieht, könnte Starfield, der Weltraum-Epos, auf den die Spielwelt aufgeregt wartet, eine physische Version ganz ohne Disc erhalten.

Sci-Fi kommt ohne Discs aus - oder doch nicht?

In einem Tweet von Bethesdas Support-Kanal heißt es, dass die physischen Editionen lediglich einen Code beinhalten würden und es keine Discs geben werde. Die entsprechende Nachricht wurde bereits wieder gelöscht, aber das Internet vergisst nie und so gibt es genügend Screenshots sowie die Möglichkeit den Tweet über Wayback Machine aufzurufen.

Der Kommentar ist eindeutig in seiner Aussage. Doch so richtig festlegen will sich Bethesda anscheinend trotzdem nicht.

"Alle physischen Editionen enthalten einen Code für die gewählte Plattform. Es gibt keine physischen Discs", hieß es dort. Zu dem entfernten Kommentar hat sich Bethesda bisher nicht geäußert.

Auf dem offiziellen Account für Spanien wollen die Spieler nun aber Beweise gefunden haben, die für Discs in einigen Versionen von Starfield sprechen. Angeblich soll die Standardversion eine Disc enthalten, während es in der Contellation-Edition einen Code gibt, der in ein Sammlerstück eingraviert ist. Egal, ob nun mit oder ohne Disc, wir halten euch hierzu auf dem Laufenden.

In jedem Fall hat dieser Tweet eine große Diskussion darüber angeheizt, ob Discs heutzutage noch sinnvoll oder ob sie inzwischen überholt und unnütz sind. Was sagt ihr dazu?

Ich für meinen Teil spiele rein digital, das verbraucht weniger Platz, verursacht weniger Ressourcen und produziert keinen Müll. Mit meinem Set-up ganz ohne Laufwerke könnte ich die Discs auch gar nicht verwenden, selbst wenn ich wollte. Auf der anderen Seite kann ich meine Spiele so nicht mehr verleihen oder verkaufen - geschweige denn mir ein hübsches Regal mit meinen liebsten Titeln füllen. Aber dafür gibt es ja Merch, oder?

Starfield erscheint am 6. September für PC und Xbox Series.