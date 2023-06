Starfield: Auf 10 Prozent aller Planeten gibt es Leben.

Jüngst wurde während der Starfield Direct bestätigt, dass es im Rollenspiel eine Menge Planeten geben wird. Mehr als 1.000 Stück, um genau zu sein.

Aber wie viel gibt es auf diesen Welten zu sehen? Unter anderem darüber sprach nun Game Director Todd Howard.

Nicht überall Leben

Howard zufolge gibt es auf "rund zehn Prozent" dieser Planeten Leben, womit man die "herrliche Trostlosigkeit" des Universums einfangen möchte.

Des Weiteren äußerste er sich im Kindy Funny Xcast zum Thema handgemachte Inhalte. Dazu sagt er: "Wir werden auf keinen Fall einen ganzen Planeten von Hand gestalten."

Weitere Meldungen zu Starfield:

Stattdessen erstelle man "individuelle Locations" von Hand und platziere diese an bestimmten Stellen, wozu natürlich auch Städte zählen. "Und dann haben wir eine Reihe von ihnen, die je nach Planet generiert oder bei der Landung platziert werden."

Was die zehn Prozent Planeten mit Leben anbelangt, ist das laut Howard schon viel: "Auf etwa zehn Prozent dieser Planeten gibt es Leben. Wir stoßen an die Grenzen dessen, was die Menschen denken, welche Planeten in der habitablen Zone liegen und welche Planeten Ressourcen haben."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Wir werden bestimmte Dinge generieren, die man auf [kargen Planeten] finden kann, aber wenn man sich einen Planeten ansieht… es ist einfach diese - ich liebe dieses Zitat von Buzz Aldrin - herrliche Trostlosigkeit."

"Ich denke, es besteht eine gewisse Schönheit darin, auf diesen Planeten zu landen und das Gefühl zu haben: 'Ich bin einer der einzigen Menschen oder der einzige Mensch, der diesen Planeten jemals besucht hat.' Wir hoffen, dass jeder es als das genießt, was es ist, aber es ist eine Erkundung, die anders ist als die, die wir bisher hatten."

Starfield erscheint am 6. September 2023 für PC und Xbox Series X/S.