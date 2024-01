Starfield: Patch mit über 100 Anpassungen ist endlich live

Nachdem der Patch für Starfield mit "über hundert Korrekturen und Anpassungen" endlich die Steam-Beta verlassen hat, erscheint es nun für alle Plattformen.

Nach mehreren Wochen nun live

Das Update mit der Nummer 1.9.5.1.0 bringt Quest-Fixes, optische Verbesserungen und solche, die an der Quality of Life schrauben. Neben den vielen Anpassungen gibt es zudem eine zusätzliche Behebung von Abstürzen auf dem PC sowie die Korrektur für ein Problem, bei dem Asteroiden sich ein wenig zu sehr an das Schiff des Spielers klammern und ihm überallhin folgen.

Weiter soll das Update die Texturen verbessern und die Beleuchtung und Schatten optimieren. Auch die Breitbildunterstützung ist jetzt live, ebenso wie einige Stabilitätsverbesserungen. In der offiziellen Ankündigung beschreibt Bethesda den großzügigen Patch.

Mehr zu Starfield

Starfield: Bislang größtes Update kommt heute!

Starfield-Modder übernimmt, was Bethesda versäumt hat

Starfield startet mit "größtenteils negativen" Steam-Reviews ins Jahr 2024

Ab sofort soll es alle sechs Wochen einen neuen Patch für Starfield geben, wie Bethesda bereits letztes Jahr ankündigte. Dieses Update startet jetzt dieses große Vorhaben.