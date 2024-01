Starfield: Euch fehlen mehr Bodenfahrzeuge? Ein Modder arbeitet daran!

Für dieses Jahr hat Bethesda schon einige Neuerungen für Starfield angedeutet, aber noch wissen wir nicht, was uns letztlich alles erwartet.

Indes versuchen Modder, bestimmte Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen, auch wenn die offiziellen Modding-Tools noch auf sich warten lassen.

Schwere Geschütze

Zuletzt hatten wir bereits berichtet, dass an steuerbaren Mechs gearbeitet wird. Dylan_The_Developer hat sich wiederum vorgenommen, einen Panzer als Teil einer "NPC Vehicle Mod" ins Spiel zu bringen.

Einen ersten Entwurf für einen United-Colonies-Panzer hat er auf Reddit geteilt.

"Nach einer Woche Arbeit an diesem bösen Buben sind Modell und Texturen fertig", schreibt Dylan_The_Developer dazu.

Es fehlt natürlich noch einiges, bevor man es als fertiges Modell ins Spiel integrieren könnte, vor allem das Starfield Creation Kit.

Man bekommt aber einen ganz guten Eindruck davon, was Spielerinnen und Spieler gerne im Spiel sehen möchten und was letztlich vermutlich in Starfield landen wird. Ob offiziell oder durch Mods, das wird sich zeigen.