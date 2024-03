Stellar Blade: Demo erscheint, verschwindet aber nach 30 Minuten wieder

An diesem Wochenende tauchte ganz plötzlich eine Demo zu Stellar Blade im PlayStation Store auf. So schnell wie sie kam, verschwand die Testversion jedoch wieder. Anscheinend hat es sich dabei um ein Versehen gehandelt, denn nach einer knappen halben Stunde konnten Spieler die Demo bereits nicht mehr herunterladen.

Die Demo ist weg, nicht aber das Gameplay

Am Freitag machten interessierte PlayStation-Besitzer sicher große Augen, als sie die Demo zu Stellar Blade im offiziellen Shop sahen. Wirklich lange hatten die Fans nichts davon, denn die Testversion wurde nach kurzer Zeit wieder entfernt. Selbst die Spieler, die die Demo bereits heruntergeladen hatten, konnten nicht mehr auf die Inhalte zugreifen.

Basierend auf hochgeladenen Gameplay-Videos der wenigen glücklichen Spieler dürfte die Testversion etwa 60 bis 90 Minuten umfassen. Angeblich soll es sogar möglich sein, den Fortschritt auf der Demo ins Spiel zu übertragen. Spieler, die den kurzen Zugang zur Demo nutzen konnten, zeigen sich bisher positiv gestimmt. So auch dieser Nutzer, der sogar neun von zehn Punkten vergibt und hebt unterschiedliche Punkte als gelungen hervor.

Die PSN-Seite zur Demo ist inzwischen vom Netz genommen worden, wie X-Nutzer Wario64 zeigt. Da es jedoch danach aussieht, als gäbe es eine fertige Anspielfassung, können wir nur hoffen, dass sie allen wartenden Spielern bald ganz zur Verfügung gestellt wird.

Das Action-Adventure von Shift Up und Sony Interactive Entertainment spielt in einer nahen Zukunft, in der die Menschen von einer Invasionsmacht vertrieben wurden und nun in dieser postapokalyptischen Welt um ihr Überleben kämpfen müssen. Das tun sie mithilfe von Eve, in dessen Rolle ihr als Spieler schlüpft. Eve ist eine überlebende Fallschirmjägerin, die ihren Feinden mit Komboangriffen und Ausweichrollen entgegentritt.