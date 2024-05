Super Mario 64 ohne A-Button durchspielen? Das Unmögliche ist möglich!

Na, könnt ihr auch den Nintendo-64-Klassiker Super Mario 64 durchspielen, ohne dabei auch nur ein einziges Mal den A-Button zu verwenden? Möglich ist das!

Genau das hat jetzt der Streamer Marbler unter Beweis gestellt, was ihn insgesamt 86 Stunden seines Lebens kostete.

Nichts ist unmöglich

Es ist das erste Mal, dass dies gelungen ist, nachdem es zuvor noch als unmöglich galt. Was verständlich ist, denn der A-Button ist mit dem Sprung belegt, eine der wichtigsten Funktionen in Super Mario 64.

Ihr denkt euch vielleicht, dass man jetzt einfach nur einen anderen Controller nimmt und die Tastenbelegung ändert, aber das wäre ja viel zu einfach. Nein, dieser neue Rekord wurde durch extreme Präzision, eine kreative Nutzung der Spielmechaniken, Glitches und Exploits erreicht.

Die Geschichte der Super Mario 64 A Button Challenge reicht dabei bis zum Anfang der 2000er Jahre zurück. Seitdem wurde es bereits versucht. Was alles dahinter steckt, erklärt euch im Detail das folgende, fünf Stunden lange Video:

Die Webseite Ukikipedia fasst alle bisherigen Meilensteine dieser Challenge zusammen, liefert detaillierte Informationen zu Techniken und so weiter. Es zeigt, wie lange und eingehend sich Fans bereits damit befasst haben.

Für diesen neuen Meilenstein und Rekord hat Marbler die Virtual-Console-Version von Super Mario 64 für die Wii verwendet. Es ist bisher die einzige bestätigte Version, in der das möglich zu sein scheint. Bereits vor acht Monaten gelang es Marbler, das Spiel zu beenden und dabei nur zweimal den A-Button zu betätigen. Damals sagte er, eine Betätigung ließe sich durch das Spielen besagter Version vermeiden, der letzte Tastendruck erfordere jedoch "einige wirklich absurde Bewegungen".

Letztlich führten wohl all die Bemühungen und Entdeckungen aus all den Jahren dazu, dass es Marbler nun gelungen ist. Ein bisschen Gemeinschaftsarbeit also, wenngleich es jetzt erst einmal sein Rekord ist und bleibt.