Test Drive Unlimited: Solar Crown - KT Racing streikt für bessere Arbeitsbedingungen und Mindestlohn

Gutes Timing? Obwohl gestern zum ersten Mal ausführliche Spielszenen aus Test Drive Unlimited: Solar Crown zu sehen waren (im folgenden Video seht ihr die komplette Präsentation), hatten Entwickler von Kylotonn, inzwischen besser bekannt als KT Racing, nur einen Tag zuvor bekannt gemacht, dass sie die Arbeit niederlegen werden, um für bessere Arbeitsbedingungen sowie Mindestlohn zu streiken. Eine entsprechende Pressemitteilung wurde von der unabhängigen französischen Gewerkschaft für Beschäftigte der Videospiel-Industrie, Le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo, veröffentlicht.

Laut der Mitteilung richten sich die Forderungen der Entwickler sowohl an die eigene Geschäftsführung als auch an Publisher und Muttergesellschaft Nacon, die im Fall der meisten ihrer Studios vollständiger Inhaber sowie Rechteinhaber der dort produzierten Spiele sei. Das Management beider Unternehmen würde sich gegenseitig die Schuld zuschieben, wenn sich Entwickler mit Fragen bezüglich Gehaltsverhandlungen oder sozialer Belange an sie wenden, und so effektive Verhandlungen unterbinden.

Dabei sehen die Streikenden eine Reihe an Schwierigkeiten und fordern deshalb unter anderem die Einführung eines Mindestlohns, aber auch klar definierte Möglichkeiten von Zuhause arbeiten zu können. Weiterhin soll die "krankmachende und authoritäre" Art des Managements beendet werden, welche die psychische Gesundheit der Entwickler bedrohe. Sie wünschen sich außerdem stärker in Verhandlungen zwischen Nacon und Kylotonn eingebunden zu sein, indem Vertreter der Arbeitschaft daran teilhaben können. Außerdem soll es in der gesamten Nacon-Gruppe Gehaltserhöhungen geben. Offenbar sind zu niedrige Löhne laut der am Streik beteiligten Beschäftigten also ein allgemeines Problem bei Nacon.

Erste Spielszenen aus Test Drive Unlimited: Solar Crown. So sieht das originalgetreu nachgebaute Hongkong Island aus.

Einen Tag nach Bekanntgabe des Streiks wurden mit einem vorgefertigten Video zum ersten Mal ausführliche Spielszenen aus dem aktuellen Projekt von KT Racing, Test Drive Unlimited: Solar Crown gezeigt. Dort waren unter anderem verschiedene Quartiere zu sehen, in denen man als Spieler einziehen kann. Die Entwickler legten unter der Leitung ihres Creative Directors Alain Jarniou außerdem einige Kilometer in ihrer Spielwelt, Hongkong Island, zurück, das offenbar originalgetreu im Maßstab 1:1 nachgebaut wurde. Die Entwickler fuhren natürlich auch gegeneinander - einen tiefen Einblick in die Rennen oder auch die Karriere hat man in der Vorstellung allerdings noch nicht erhalten.

Test Drive Unlimited: Solar Crown befindet sich für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series S/X in Entwicklung und soll im kommenden Jahr erscheinen.