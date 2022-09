The Last of Us: Erster Trailer zur Serie von HBO veröffentlicht

Heute ist der Last of Us Day und diesen hat HBO zum Anlass genommen, um den ersten vollwertigen Trailer zur kommenden Serie zu The Last of Us zu veröffentlichen.

In der Serie sind Pedro Pascal (The Mandalorian) als Joel und Bella Ramsay (Game of Thrones) als Ellie zu sehen.

So sieht die Serie zu The Last of Us aus

Der Trailer ermöglicht euch einen neuen Blick auf Ellie und Joel in Aktion. Ebenso können wir einen ersten guten Blick auf die Clicker werfen, inklusive ihrer bekannten Geräusche.

Andere Charaktere wie Marlene, Tess und Henry sind im Trailer ebenfalls zu sehen. Hier könnt ihr ihn euch anschauen:

Abseits des Trailers gibt es aber nach wie vor keinen Starttermin für die Last-of-Us-Serie. Sie gibt ihr Debüt 2023 auf HBO. In Deutschland wird Sky die Serie zuerst ausstrahlen.

Indes feiert Naughty Dog den Last of Us Day mit neuen GIFs, einem Wallpaper und einem Fotoalbum aus der Community. Mehr dazu an dieser Stelle.