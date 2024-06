Naughty Dog will "nicht für immer" The Last of Us machen, mehrere Projekte in Arbeit

In jüngster Vergangenheit kennt man Naughty Dog besonders aufgrund der The Last of Us-Reihe, aber natürlich hat sich das Studio auch durch die Uncharted-Reihe einen Namen gemacht.

Allerdings möchte man laut Studioleiter Neil Druckmann "nicht für immer das Last-of-Us-Studio" sein und arbeite an neuen Dingen.

"Mehrere Singleplayer-Projekte" bei Naughty Dog in der Entwicklung

Im Gespräch mit der LA Times gab Druckmann dahingehend an, dass das Studio an "mehreren Singleplayer-Projekten" arbeite.

Natürlich nannte er dazu keinerlei konkrete Details, ihr könnt jedoch erwarten, dass der Story-Fokus erhalten bleibt.

"Wir schaffen Erlebnisse, bei denen Geschichte und Charaktere im Vordergrund stehen, besonders Beziehungen", sagt Druckmann. "Diese Geschichten haben eine Art philosophischen Kern, um den sich alles dreht."

In der Vergangenheit hatte Druckmann bereits sein Interesse an einem dritten Teil von The Last of Us bekundet. Unterdessen wurde im vergangenen Jahr ein Multiplayer-Projekt zu The Last of Us gestrichen.

Das geschah explizit aus dem Grund, weil man weiterhin Story-Spiele machen und nicht zu einem Live-Service-Games-Studio werden wollte.

Was wünscht ihr euch in Zukunft von Naughty Dog?