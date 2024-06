The Last of Us 2: PC-Version ist laut Insider schon seit Monaten fertig

The Last of Us: Part 2 könnte eines der nächsten Sony-Spiele sein, das für den PC erscheint.

Eine PC-Version des Action-Adventures soll sogar schon seit längerer Zeit fertig sein.

Ist die PC-Version von The Last of Us 2 schon seit 2023 fertig?

Der zuverlässige Leaker billbil-kun sagt jedenfalls, dass die Entwicklungsarbeiten an einer PC-Version des Spiels bereits abgeschlossen sind.

Dies sei sogar schon seit November 2023 der Fall. Wenn dem so ist, stellt sich die Frage, warum das Spiel nicht veröffentlicht wird?

Der Leaker spekuliert, dass Sony und Naughty Dog die PC-Version zurückhalten könnten, bis die zweite Staffel der Last-of-Us-Serie auf HBO startet.

Aktuell ist deren Veröffentlichung für das Jahr 2025 geplant, es könnte also sein, dass ihr noch eine Weile auf eine PC-Version von The Last of Us: Part 2 warten müsst.

Überraschend wäre dieser Schritt nicht, denn die PC-Portierung des ersten Teils erschien relativ zeitnah zur Veröffentlichung der ersten Staffel der HBO-Serie Anfang des vergangenen Jahres.

Zuletzt hatte Naughty Dogs Neil Druckmann betont, dass Naughty Dog nicht für immer als Last-of-Us-Studio bekannt sein möchte. Zuvor hatte er aber auch schon sein Interesse an einem dritten Teil von The Last of Us bekundet.