The Last of Us: Hier ist der Launch-Trailer zum Remake

Es dauert nicht mehr lange, bis das Remake von The Last of Us: Part 1 erscheint.

Zur weiteren Einstimmung auf die Neuauflage haben PlayStation und Entwickler Naughty Dog jetzt den Launch-Trailer veröffentlicht.

Bekanntes Abenteuer in neuem Glanz

Das Remake umfasst neben dem Hauptspiel auch das Prequel Left Behind, das einst als DLC veröffentlicht wurde.

Naughty Dog hat das Remake von Grund auf für die PS5 neu entwickelt, es bietet unter anderem verbesserte Grafik, Charaktermodelle, Animationen, Schauplätze, KI sowie Optimierungen beim Erkunden und dem Kampfsystem.

Ferner erwarten euch neue Spielmodi wie ein Speedrun- und Permadeath-Modus, der Fotomodus wurde erweitert und alle Accessibility-Features aus dem Nachfolger sind mit dabei.

Das Remake von The Last of Us: Part 1 erscheint am 2. September für PC, eine PC-Version folgt "zu einem späteren Zeitpunkt".