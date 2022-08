Leak zu The Last of Us Part 1 zeigt Trophäen, bei denen der Schwierigkeitsgrad egal ist

Ein Leak bringt die Trophäenliste von The Last of Us Part 1 ans Tageslicht. Eines steht bereits fest: Das Spiel wird euch nicht dazu zwingen, den Titel auf einem hohen Schwierigkeitsgrad zu beenden.

Fair für alle

Lange müsst ihr auf die Veröffentlichung von The Last of Us Part 1 nicht mehr warten. Bereits am 2. September soll das Remake für PS5 erscheinen. So kurz vor dem Startschuss tauchen erste Trophäenlisten im Internet auf. Ab dieser Stelle solltet ihr euch auf kleine Spoiler einstellen.

Die Liste wurde vom Twitter-Account Naughty Dog Central geteilt. Eine interessante Änderung gibt es an der Trophäe "No Matter What". Diese habt ihr für das Beenden des Spiels erhalten, üblicherweise habt ihr sie in Bronze, Silber oder Gold erhalten, je nachdem mit welchem Schwierigkeitsgrad ihr es beendet habt.

The Last Of Us Part I: Trophy List. pic.twitter.com/8M8hW2bkRZ — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) August 21, 2022

Anders wird es wohl im Remake. Hier gibt diesen Unterschied nicht. Ihr beendet das Spiel, ihr erhaltet euren digitalen Pokal. Die Platin-Trophäe trägt wieder den Namen "It cant't be for nothing".

Was ihr für die geleakten Trophäen tun müsst, steht ebenfalls in der Liste. So verdient ihr einige durch das Sammeln bestimmter Gegenstände, den Fortschritt im Spiel oder das Verbessern von Waffen. Auch wenn ihr alle von Ellies schlechten Witzen überlebt, werdet ihr belohnt.

Die Orte der sammelbaren Gegenstände sollen sich laut dem Leaker übrigens leicht verändert haben, auch wenn sie noch sehr dicht an der originalen Stelle liegen. Auch sollen einige Trophäen erst einige Tage nach dem Launch verfügbar sein.