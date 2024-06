The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom angekündigt, lässt euch Zelda spielen

Mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom hat Nintendo ein neues Spiel der Reihe während seiner Nintendo Direct angekündigt.

In diesem neuen Abenteuer ist Link verschwunden und ihr macht euch als Prinzessin Zelda auf die Suche nach ihm.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint im September

Aber nicht nur Link, sondern auch andere Bewohnerinnen und Bewohner von Hyrule wurden von bedrohlichen Rissen weggezaubert.

Dabei führt Nintendo eine neue Spielweise extra für Zelda ein. Mithilfe eines magischen Stabs, den ihr von der mysteriösen Fee Tri erhaltet, kann sie zum Beispiel Objekte kopieren und so Hindernisse überwinden und Rätsel lösen.

"Mit Echos von Wasserblöcken erreichen die Abenteurer:innen neue Höhen, während mehrere alte Betten eine Brücke bilden können oder Steine bestens geeignet sind, um Feinde zu bekämpfen", heißt es. "Kreative Kombinationen von Echos erlauben es den Spielern und Spielerinnen, das Abenteuer so zu bestreiten, wie sie es möchten."

Sie kämpft zudem nicht selbst, sondern kann mit dem Stab Echos von Monstern erstellen und für sich kämpfen lassen. Oder verwendet zum Beispiel Steine dafür.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint am 26. September 2024 für Nintendo Switch.

Am gleichen Tag erscheint übrigens auch die neue Nintendo Switch Lite Hyrule Edition. So sieht sie aus: