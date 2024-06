The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vorbestellen - Das musst du zu Editionen, Preis und Bonusinhalten wissen

Wer hätte gedacht, dass Nintendo im Jahr 2024 noch ein neues Zelda-Spiel auf den Markt bringt? Genau das tut man aber mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, das am 26. September 2024 für die Nintendo Switch erscheinen soll!

Alle relevanten Informationen dazu, was ihr zur Vorbestellung von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom wissen müsst, haben wir in unserem Guide für euch zusammengetragen.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vorbestellen Inhalt:

Wo kann man The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vorbestellen?

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom könnt ihr sowohl als physische Version wie auch als digitale Version vorbestellen. Die unverbindliche Preisempfehlung des Spiels liegt bei 59,99 €. Haltet aber im Handel die Augen nach Rabatten zum Launch offen, da könnt ihr gut und gerne mal ein paar Euro sparen.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vorbestellen

Digital:

Physisch:

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - Screenshots 1 of 28 Attribution

Gibt es eine Collector's Edition von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom?

Eine Collector's Edition oder irgendeine andere Art von Sonderedition von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom wurde bisher nicht angekündigt. Sollte sich daran noch etwas ändern, informieren wir euch natürlich darüber!

Gibt es einen Vorbestellerbonus für The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom?

Derzeit liegen uns noch keine Informationen zu Vorbestellerboni für The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vor. Wenn sich hier etwas tut, aktualisieren wir diesen Artikel.

Wo kann man die Nintendo Switch Lite Hyrule Edition vorbestellen?

Passend zum Spiel wird auch eine neue Nintendo Switch Lite in der Hyrule Edition veröffentlicht. Der Preis dieser Edition liegt bei 229,99 €, das Spiel ist hier allerdings nicht enthalten.

Nintendo Switch Lite Hyrule Edition vorbestellen

Die Hyrule Edition der Nintendo Switch Lite.

Was ist The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom?

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist nach vielen Jahren das allererste Legend-of-Zelda-Spiel, in dem ihr Prinzessin Zelda spielt. Das liegt daran, dass Link sowie andere Bewohnerinnen und Bewohner von Hyrule durch mysteriöse Risse verschwunden sind. Zelda macht sich auf die Suche nach den Vermissten und will ihr Königreich retten.

Dabei hilft ihr der Tri-Stab, den sie von der Fee Tri erhalten hat und mit dem sie Echos erschaffen kann, gewissermaßen Kopien von Objekten in der Spielwelt. Und auch von Monstern. Objekte setzt ihr zum Beispiel für Rätsel ein, Monster könnt ihr an eurer Seite kämpfen lassen. Somit unterscheidet sich das Spielen mit Prinzessin Zelda doch etwas vom üblichen Legend-of-Zelda-Spielablauf.

