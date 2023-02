The Witcher 3 Next-Gen Patch enthielt versehentlich realistische weibliche Geschlechtsorgane

Dass The Witcher 3 auch mithilfe einiger Fan-Mods Next-Gen-tauglich gemacht wurde, ist kein Geheimnis. Darunter waren allerdings offenbar auch einige, die sich nicht mit den neutral gehaltenen niederen Regionen einiger weiblicher Nicht-Spieler-Charaktere abfinden wollten. Wie sich herausstellt, hatte Witcher 3 in seiner technisch hübschesten Fassung also für eine Weile realistische weibliche Geschlechtsorgane und Schambehaarung auf einigen NPCs, die nun aber wieder aus dem Spiel fliegen sollen.

Kotaku hatte in einem Reddit-Thread entsprechende NSFW-Bilder entdeckt, in denen die Muhmen vom Buckelsumpf und die Bruxa allzu wenig der Fantasie überließen und Entwickler CD Projekt auf die explizite Darstellung angesprochen. CD Projekts Antwort zufolge handelte es sich um ein Versehen.

Das sagt CD Projekt Red zu den nackten Tatsachen

“Die Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt enthält neben zahlreichen intern entwickelten und implementierten Verbesserungen diverse Mods aus der Community, die nicht von CD PROJEKT RED erschaffen wurden. Das alles zusammenzuführen, war ein komplexer Vorgang und ein unbeabsichtigtes Resultat dessen war die Anwesenheit die fraglichen Texturen in der erschienenen Version. Das ist etwas, an dem wir arbeiten.”

Auf Nachfrage, ob man damit meine, dass die Texturen entfernt würden, bejahte CD Projekt, denn diese hätten nie Teil der fertigen Version sein sollen.

CD Projekt hat in der Vergangenheit selbst nicht mit (weiblicher) nackter Haut gegeizt und da die fragliche Mod mit über 180.000 Downloads nicht gerade obskur ist, fragt man sich schon, wie das passieren konnte. Dann wiederum weist die zügige Reaktion darauf hin, dass CD Projekt diese Figuren so nicht im Spiel repräsentiert sehen will.

Verbuchen wir es als Kuriosität des digitalen Zeitalters und freuen wir uns darauf, dass es bald wieder “safe for work” ist, während der Bürozeiten The Witcher 3 zu spielen.