Trophäen für PS1- und PSP-Spiele bei PS Plus sind optional

Spiele für PlayStation 1 und PlayStation Portable, die zu PlayStation Plus Premium kommen, können Trophäen unterstützen.

Sie können, aber sie müssen nicht, wie Sony jetzt bestätigt hat.

Kein Zwang zu Trophäen

Wie Sony im PlayStation Blog angibt, besteht keine Pflicht, Trophäen in klassische PlayStation-Spiele zu implementieren.

"Diese Funktion ist für Entwickler optional", heißt es.

Damit klärt Sony die Sache offiziell auf, nachdem in den vergangenen Tagen mehrere Listen mit Trophäen für klassische Spiele aufgetaucht waren.

Syphon Filter bekam etwa welche, ebenso Ape Escape, I.Q.: Intelligent Qube, Hot Shots Golf und Wild Arms. Dazu gehören auch neue Platin-Trophäen.

Letztlich liegt es also in den Händen der Entwickler, ob sie ihren Spielen noch Trophäen verpassen. Ein wichtiger Faktor könnte sein, ob sich klassische Titel mit Trophäen als deutlich beliebter erweisen als Spiele ohne Trophäen. Was wiederum mehr Entwickler dazu veranlassen könnte, ihre Spiele mit Trophäen auszustatten.

Wir werden sehen, was die Zukunft in Sachen Trophäen für klassische Spiele bringt.

