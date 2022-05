TV-Adaptionen zu Horizon Zero Dawn, God of War und Gran Turismo auf dem Weg

Aloy ist auf dem Weg zu Netflix, Kratos macht sich zu Amazon auf. Sony setzt weiterhin alles daran, seine großen Franchises als Serien und Filme auf die Streamingplattformen zu bringen.

Großes Film- und Serienaufgebot erwartet uns

Wie in einem Resetera-Beitrag zusammengefasst wird, hat das Unternehmen auf einer Investorenveranstaltung weitere Adaptionen angekündigt, die auf den hauseigenen Titeln basieren.

Eine Serie zu Horizon Zero Dawn soll für eine Veröffentlichung auf Netflix produziert werden, eine weitere zu God of War soll zu Amazon Prime Video kommen. Auch Gran Turismo geht nicht leer aus. Eine Plattform für die GT-Adaption ist bisher nicht bekannt.

Bislang wissen wir von der Verfilmung zu Ghost of Tsushima und den Serien zu The Last of Us und Twisted Metal. Insgesamt sollen derzeit zehn Film- und Fernseh-Adaptionen bei Sony in der Mache sein, es gibt also noch Raum für weitere Überraschungen.

Leider wissen wir derzeit nicht, wie weit die neu angekündigten Serien und Filme in der Entwicklung fortgeschritten sind und wann diese möglicherweise erscheinen könnten. Aufgrund der mangelnden Details kann man aber davon ausgehen, dass wir diese nicht vor 2023 zu Gesicht bekommen werden.

Auf welchen Film oder welche Serie freut ihr euch am meisten?