Until Dawn Remake erscheint im Herbst und macht eine wahnsinnig gute Figur

Auf der State of Play gab Sony bekannt, wann das Remake zu Until Dawn erscheint. So können sich alle Fans des interaktiven Horrors auf einen neuen Titel im Herbst 2024 freuen. Dann kommt der Titel auf die PS5, aber auch auf den PC.

Until Dawn kehrt diesen Herbst zurück

Den passenden Trailer gab es gleich mit dazu. Hier könnt ihr das Gameplay auf der PS5 sehen. Entwickelt wurde das Remake in der Unreal Engine 5 von Entwickler Ballistic Moon. Es bietet verbessertes Gameplay, verbesserte Charaktermodelle, neue Gebiete, neu geschnittene Erzählungssequenzen und einen neuen Soundtrack.

Unter dem Trailer beschreibt PlayStation das Remake wie folgt: "Als acht Freunde in die abgelegene Hütte zurückkehren, in der vor einem Jahr zwei von ihnen verschwanden, wird die Angst zu einem eisigen Griff, und der Rückzugsort in den Bergen wird zu einem Albtraum, aus dem es kein Entrinnen gibt."

Ich freuem ich schon diese Horror-Perle nachzuholen - im verregneten Herbst, mit Tee und Decke.