Until Dawn wird zum Horror-Film und das wurde auch langsam Zeit!

Until Dawn wird verfilmt und ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd. Das Spiel glich mit seiner Besetzung, die Rami Malek und Hayden Panettiere einschloss, bereits einer hochkarätigen Filmproduktion - mal ganz abgesehen von dem eher passiven Gameplay-Erlebnis aus Laufen und Quick-Time-Events.

Ein kleiner Jugendtraum wird wahr

Laut Hollywood Reporter soll das Projekt Drehbuchautor und Produzent Gary Dauberman übernehmen, der bereits für Horrorstreifen wie It, Annabelle und The Nun verantwortlich ist. Regisseur wird David F. Sandberg, den man von Shazam! und Lights Out kennt.

Als Until Dawn 2015 erschien, wollte ich es so dringend spielen. Ein wenig Kitsch, gepaart mit dem Ausleben des eigenen Gottkomplexes? Until Dawn lieferte ein Spielprinzip, das mich sofort ansprach. Selbst über Leben und Tod zehn naiver Teenager zu entscheiden, während diese auf einer einsamen Berghütte festsaßen, das klang nach einem aufregenden Abenteuer.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Eine PS4 konnte ich mir damals nicht leisten - ein Let's Play musste also her. Selbst beim Zuschauen dieses unerwartet humorvollen Horrorspiels nach Saw-Prinzip hatte ich jede Menge Spaß. Und das, obwohl ich als Zuschauer keine eigenen Entscheidungen treffen konnte.

Die Atmosphäre war düster, die Natur wunderschön und die Jungendlichen etwa in meinem damaligen Alter. Und wer, wie ich, zwar Gruselfilme ohne Probleme konsumieren kann, bei einem Horrorspiel in der gesamten Wohnung das Licht anlassen muss, bekam mit Until Dawn ein entspanntes, filmähnliches Erlebnis, bei dem man nicht auch noch wilde Kämpfe ausfechten oder durch einen schwierigen Parkour fliehen muss. Gut, das hätte in diesem Fall sowieso der Let's Player übernommen.

Mein Kopf ließ sich wunderbar über diesem Teene-Survival-Slasher abschalten, bei dem Freunde sich gezwungenermaßen gegenseitig auf eine möglichst makabere Weise das Licht auspusten. Und ich blieb für die gesamte Dauer der Videoreihe dabei, weil mich das Geschehen fesselte. Wer würde diesen Höllentrip auf der einsamen Berghütte am Ende überleben? Wie oft müsste ich noch über die völlig überzogenen Situationen lachen, in die sich die Teenies hineinmanövrierten? Spannung konnte Until Dawn definitiv aufbauen, und ein paar wirklich unerwartete Momente gab es auch.

Als Film dürfte sich dieses Spiel daher ebenso gut machen. Wann der Film erscheint und ob dieselben Schauspieler wie im Originalspiel engagiert werden, das steht bisher alles in den Sternen. Was denkt ihr über das Projekt? Wer es noch düsterer braucht, kann ja auch nach der Adaption von Martha is Dead Ausschau halten. Da gibt es sicher weniger zu lachen.