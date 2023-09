World of Tanks bringt mit Iron Maiden das Metal-Fest auf den Höhepunkt

Mehr Metall geht gar nicht. In World of Tanks setzt ihr euch nicht nur in die metallernen Panzer, um euch das Blech um die Ohren zu schießen, ihr könnt auf dem Modern-Armor-Event auch noch echte Metal-Acts begrüßen. Nach Sabaton und Megadeth schließen nun Iron Maiden das Metal Fest im dritten Akt ab.

Iron Maiden macht World of Warcraft noch härter

Vom 12. September bis zum 3. Oktober macht Iron Maiden das Metal Fest des World of Tanks Modern Armor noch härter. Das In-Game-Musik-Event bietet viele Missionen, mit denen ihr Belohnungen rund um die Metal-Band sammeln könnt. So etwa der Flammenwerfer-Panzer Senjutsu TO-55 im Stil von Iron Maiden oder den Senjutsu AMOLAD-Panzer, der nach dem Song "A Matter of Life and Death" benannt ist.

Das Maskottchen der Band, Eddie, erscheint in World of Tanks als Heldenkommandant in 3D und es gibt 14 verschiedene Eddie 2D Standard-Kommandanten, die an die Album-Cover der Band angelehnt sind. "Brighter Than a Thousand Suns" und "The Writing on the Wall" könnt ihr als Besitzer der Iron-Maiden-Panzer außerdem durch eure Garage schallen lassen.