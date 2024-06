Bricht GTA 6 alle Rekorde? Neuer Teil könnte "unübertroffen" sein

Angesichts der gewaltigen Verkaufszahlen, die Rockstars Open-World-Action-Adventure Grand Theft Auto 5 über die Jahre hinweg erreicht hat, stellt sich die Frage, wie sich die Fortsetzung Grand Theft Auto 6 schlagen wird?

Nach Ansicht von Take-Twos Chef Strauss Zelnick könnte das Spiel "unübertroffen in der Branche" sein.

Wie viele Rekorde wird GTA 6 brechen?

Bedenken muss man dabei natürlich auch, dass die Branche sich seit der erstmaligen Veröffentlichung von GTA 5 im Jahr 2013 deutlich weiterentwickelt hat und gewachsen ist.

"Ich denke, die Welt sieht heutzutage anders aus als zu dem Zeitpunkt, an dem wir GTA 5 veröffentlicht haben", erklärt Zelnick.

"GTA kämpfte damals Kopf an Kopf mit Call of Duty darum, welches das größte Franchise in der Branche ist."

Mittlerweile sei die GTA-Reihe "die Unterhaltungsmarke Nummer eins, über alle Formen der Unterhaltung hinweg". Dabei verweist er auch auf den ersten Trailer zu GTA 6 mit seinen rekordverdächtigen Views und die mögliche kommerzielle Performance der Fortsetzung.

Gleichzeitig glaubt er jedoch nicht, dass nur GTA alleine solch große Erfolge erzielen kann: "Die großen Titel werden weiterhin performen und in Anbetracht der Geschichte der Unterhaltungsbranche werden die Großen und Besseren einfach immer besser und größer", erläutert er. "Das Mittelmäßige verschwindet und alles dazwischen muss entweder wirklich gut werden oder verschwindet ebenfalls."

Wenn es Rockstar Games gelinge, ein "fantastisches, perfektes Videospiel" abzuliefern, habe Take-Two nach Ansicht von Zelnick "mit Sicherheit die Möglichkeit, einen Erfolgstitel zu unterstützen, der unübertroffen in der Branche ist".

GTA 6 soll im Herbst 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.