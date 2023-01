WATA ist wertlos. Wenn man plumpe Fälschungen als Originale zertifiziert, sollte man es einfach lassen

Dieser Artikel hat nur eine Kernaussage: Kauft kein einziges Spiel, das in einen WATA-versiegelten Plexiglas-Kasten eingeschlossen ist.

Erstens, und das will ich hier nur ganz kurz anschneiden, sind Games zwar als Wertanlage nicht völlig ungeeignet, aber noch volatiler als Bitcoin. Das ändert sich auch nicht, wenn eine Firma, die offenkundig wenig von dem versteht, was sie tut, sie in Plastikhüllen packt und nach Gutdünken irgendwelche Logos erfindet. Aus dem Spiel wird eine Pseudo-Investionsanlage wie ein NFT: Wenn es einen Dummen gibt, der die Mondpreise bezahlt, gut. Wenn nicht, dann ist das Game wert, was es eben wert ist. Das haben sowohl die etwas seriösere VGA - Video Game Authority - als auch die neuere und deutlich mehr verrufene WATA miteinander gemein.

Hier ist das fragwürdige Castlevania. 4000 $ und schon gehört es euch. Oder ihr lasst es einfach. Ich meine nicht nur dieses hier. Lasst WATA einfach generell sein.

Letztere jedoch ist scheinbar nicht mal in der Lage den Scan eines Originals in Google zu suchen und mit dem abzugleichen, was bei ihnen auf dem Tisch liegt. Castlevania: Rondo of Blood ist eins der teureren PC-Engine-Spiele und liegt aktuell zwischen 200 und 300 Euro, je nach Tagesform. Als Original aus dem Jahr 1993 versteht sich. Selbst in Bestform sind die 4000 Euro, die eine aktuelle Ebay-Auktion aufruft, illusorisch, selbst mit einem WATA-9.2-Logo. Vor allem, weil das, was da eingeschweißt ist, kein Original ist.

Da muss man kein Pro sein, ein gewisses Talent in 'finde den Unterschied' reicht schon. Links das zur Auktion stehende Bootleg, WATA-bewertet. Rechts das Original aus dem Jahr 1993. Beachtet den Abstand zwischen dem Screenshot und dem Text darunter. Nicht ganz identisch. Farbe und Printqualität scheinen sich auch drastisch zu unterscheiden, das Bootleg ist wirklich deutlich gesättigter und verlor Details, aber dafür müsste man die beiden Games in der Hand haben, um ganz sicher zu sein. Das Ebay-Bild reicht nicht, um das final zu sagen, aber in dem Falle eh nicht nötig.

WATA ist im Zusammenhang mit Skandalen durchaus ein Begriff, schließlich stehen sie seit dem letzten Jahr im sehr direkten Verdacht, mit Heritage Auctions zusammenzuarbeiten, um Preise für ge-gradete und versiegelte Spiele künstlich hochzutreiben. Ein Geschäft, bei dem beide gut verdienen. WATA nimmt 1 % eines alles andere als gesicherten Marktwertes des Spiels, das sie auf dem Tisch liegen haben. Heritage kassiert stolze 20 % der Versteigerungssumme. Ein von der VGA versiegeltes neues 85-Punkte Mario 64 gibt es aktuell für schon recht fantastische 25.000 Euro. Das ist aber nichts gegen die 1.5 Millionen, die ein WATA-versiegeltes Exemplar bei Heritage angeblich brachte. Ob das passierte oder nicht ist für die WATA relativ egal, sie können jetzt diesen Preis als "Marktwert" benennen.

Links das WATA-grading Game auf Ebay, rechts das Original. Das TM zu vergessen war jetzt nicht die Meisterleistung des Bootleggers und es nicht zu sehen eine noch schwächere des WATA-'Experten'.

Trotz des Skandals kommt WATA mit dem Graden nicht hinterher, denn viele Sammler wollten ihre Schätze in Kästchen packen und mutmaßlich vergolden. Was uns zurück zu Castlevania bringt. Wenn man ein wenig aufmerksamer ist, wie dieser Reddit-User, dann sieht man mit einem halbwegs trainierten Blick relativ schnell, dass da was nicht passt. Wer sich auch nur ein wenig in der Bootleg-Szene auskennt, muss auch nicht länger als fünf Minuten suchen, um zu entdecken, wo exakt so eine Version wie die in der WATA-Box zu finden und bewundern ist. Man kann direkt danach googeln, wenn nur ein wenig Ahnung hat. Ich ging davon aus, dass selbst ernannte Experten darin sehr viel besser sind als ich. Ich brauchte drei Minuten. Wie zur Hölle kam dieses Bootleg-Spiel in die WATA-Packung und erfreut sich nun einer 9.2 mit einem 1993er-Datum? Nein, sie haben nicht bewusst das Bootleg als solches bewertet, wobei ihnen das wohl mittlerweile auch zuzutrauen wäre und ich nicht sicher bin, was schlimmer wäre.

Drei Minuten 'recherchiert' und siehe da, leicht zu finden, dieses Bootleg, da muss man nicht ins Darkweb für. Ein 'Grading-Experte' hätte eh sofort stutzig werden müssen, denn die Bootlegs sind anders verschweißt als damals die PCE-Games. Aber in dem Falle muss man ja gar nicht so weit denken.

WATA und in einem geringeren Maße auch VGA sind Abzocker, die Waren für andere Abzocker produzieren. Das alles hat spätestens jetzt nichts mehr mit seriösem Sammeln oder echten Werten zu tun. Wenn ein so dermaßen offensichtliches Bootleg höchste Weihen bekommt, dann ist die WATA in ihrer Experten-Funktion wertlos und jedes Spiel in einer WATA-Packung muss erst einmal angezweifelt werden. Damit bedeutet das Logo der WATA das genaue Gegenteil von dem, wofür sie so gerne stehen würden.

(Sowohl der Ebay-Verkäufer wie auch WATA wurden von mit mit Bitte um ein Statement angeschrieben, bisher kam noch keine Antwort. Sollte sich das ändern, wird es ein Update geben.)