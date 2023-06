Wie Convergence: A League of Legends Story Ekkos Fähigkeiten gekonnt ins Gameplay einfädelt

Nachdem Viego, Ziggs und Sylas ein eigenes Abenteuer von Entwickler Riot Forge erhalten haben, ist mit Convergence: A League of Legends Story auch endlich Ekko an der Reihe. Er kann in League of Legends die Zeit manipulieren und sich selbst einige Sekunden in die Vergangenheit teleportieren, um einen fatalen Fehler im Match auszugleichen, sich aus brenzlichen Situationen zu befördern und gleichzeitig ein paar Leben zu erhalten.

Ähnlich macht es auch Ekko auch in Convergence. Obwohl Ekko im Gegensatz zu anderen Assassinen wie LeBlanc oder Zed in Riot Games' MOBA etwas weniger herumspringt, wurde dem Wunderkind aus dem hier fast ein wenig zu malerisch daherkommenden Zhaun ein Action-Plattformer gewidmet. League of Legends meets Metroidvania oder so ähnlich. Hier wird auf PC, PS5, Xbox Series und Switch viel gesprungen, ausgewichen und gekämpft.

Ein Déjà-vu? Nein, ein Ekko!

Gleich zu Beginn werden wir mit Ekkos Signaturfähigkeit vertraut gemacht, dem Äquivalent zum Zeitsprung. Durch das Drücken eines Knopfes am Controller wird die Zeit im Spiel zurückgespult, was uns, Gegner und unsere Position auf der Karte für maximal fünf Sekunden zurücksetzt. So können wir vermeiden, dass wir Leben verlieren oder gar sterben. Das Zeitlimit setzt dabei eine Grenze und lässt uns nicht völlig übermächtig werden. Und das hat gleich einen weiteren Vorteil, denn nun wissen wir bereits, was auf uns zukommt und können schlauer handeln, als noch zuvor.

Ekkos Schatten läuft wie in League of Legends immer zeitversetzt hinter ihm her.

Es funktioniert fast so, wie in League of Legends, nur eben nicht in der Kluft der Beschwörer, sondern in einer anderen Spielumgebung. Wer Ekko schon einmal gespielt hat, fühlt sich mit seinem Gameplay in Convergence nahezu perfekt an den Champion erinnert. Seine zeitbasierte Fähigkeit, seinen Dash, der an den Phasensprung erinnert und weitere Sprünge und Skills, die ihr im Laufe des Spiels freischaltet, sorgen für Spaß und lassen uns Ekko mit seinen altbekannten Fähigkeiten noch einmal neu entdecken.

Ekko ist also authentisch, aber auch komplex. Die Gegner können sich ihm mit Knüppeln entgegenstellen, es gibt aber auch Geschosse, denen ihr ausweichen müsst, die von vorn oder von oben auf euch einprallen können. Manchmal kommt ihr hier, wie in einem unübersichtlichen Teamfight in Bedrängnis und müsst schnell reagieren. Hier hilft euch das Zurückspulen der Zeit definitiv weiter.

Selbst wenn mir nicht alle Spiele vom Genre her zusagen - immerhin tobt sich Riot Forge hier ziemlich aus - so bin ich als alter League-of-Legends-Hase doch ein großer Fan davon, wie viel Lore und Geist sie aus dem Originalspiel mit in ihre bemerkenswerten kleinen Projekte einfließen lassen. Bisher fehlt mir allerdings noch ein Spiel zu einem Champion, den ich besonders ins Herz geschlossen habe. Vielleicht ein zauberhaftes Abenteuer zu Lulu oder man verpackt Morganas düstere Geschichte irgendwann einmal neu?

Erstmal bekommt ja Nunu seine frostige Geschichte und dann gibt es da ja auch noch viele größere Videospielprojekte zu League of Legends, auf die ich schon seit der ersten Ankündigung hinfiebere - besonders das MMORPG oder Projekt L.