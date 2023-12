World of WarCraft: Roadmap zeigt, was dich 2024 alles erwartet

Was bringt das Jahr 2024 für World of WarCraft? Zum Abschluss des Jahres 2023 liefert Blizzard mit gleich zwei Roadmaps einen Ausblick darauf.

Eine davon bezieht sich auf das normale World of WarCraft, die andere auf WoW Classic.

Was passiert 2024?

Unter anderem erwarten euch drei weitere Inhaltsupdates für Dragonflight vor dem Release der neuen Erweiterung The War Within.

Besagte Updates bringen die Story von Dragonflight zu einem Abschluss und ebnen quasi den Weg für die neue Geschichte.

" In Saison 4 von Dragonflight werden wir den Dungeons und Schlachtzügen von Dragonflight, zusammen mit Inhalten im Freien, einen neuen Besuch abstatten und sie mit aktualisierten Belohnungen und einigen neuen Wendungen ausstatten", heißt es. "Im Frühling/Sommer werden wir euch um Feedback bitten, wenn die Alpha- und Beta-Tests zur Erweiterung The War Within starten."

Hier die WoW-Roadmap:

World of WarCraft im Jahr 2024.

Bei WoW Classic könnt ihr euch auf Updates für Classic Hardcore freuen, im Februar kommt etwa die "Selbstfindung" als neuer Weg, euch herauszufordern.

"Wir haben außerdem noch weitere Phasen, die wir nächstes Jahr im weiteren Verlauf des Abenteuers für die Saison der Entdeckungen veröffentlichen wollen. Und natürlich steht Cataclysm Classic bereits in den Startlöchern für das erste Halbjahr 2024!"

Die WoW-Classic-Roadmap seht ihr nachfolgend: