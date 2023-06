Xbox finanziert ein neues Spiel von Outriders-Entwickler People Can Fly.

Microsoft hat einen Deal mit dem Outriders-Entwicklerstudio People Can Fly unterzeichnet.

Unter dem Codenamen Project Maverick entsteht dort ein neues Xbox-Spiel mit einem Budget von 30 bis 50 Millionen Dollar.

Microsofts eigene IP

Einer Mitteilung des polnischen Studios zufolge wird das Projekt somit vollständig von Microsoft finanziert, das Projekt basiert auf einer Microsoft-IP.

People Can Fly zufolge handelt es sich um ein Triple-A-Projekt, nähere Details sind derzeit nicht bekannt. Neben Outriders hat das Studio in der Vergangenheit etwa Gears of War: Judgment und Bulletstorm entwickelt.

2022 feierte People Can Fly sein 20-jähriges Jubiläum und gehörte von 2012 bis 2015 zu Epic Games.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten