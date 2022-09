Zelda: Breath of the Wild 2 erscheint Mai 2023 und heißt Tears of the Kingdom

Na, endlich wird es konkreter: Zelda: Breath of the Wild 2 kommt, das ist schon lange klar, nur wird es nicht Breath of the Wild 2 heiße, sondern Tears of the Kingdom. Ihr werdet euch noch ein wenig gedulden müssen, aber nicht mehr so lange: Wenn ich die US-Schreibweise des Datums richtig lese, wird Link seine zweite große Switch-Reise am 12.5.2023 starten, dann soll The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheinen.

Eine neue Welt in Tears of the Kingdom

So richtig viel sonst hat man nicht verraten. Eigentlich gar nichts. Link, scheinbar etwas gealtert, schwebt auf einem deutlich fortgeschrittenen wirkenden Gleiter über ein hübsches Königreich mit einer Weitsicht, die man de Switch immer gar nicht zutraut, aber die dann Nintendo selbst doch herauszaubert (oder ist das auch nur die Power de Cloud?).

Link sieht etwas älter aus.

Es wird geklettert, geschwebt, große Tore werden aufgestoßen, es wird phänomenal werden. Und wer weiß und das ist jetzt ganz heftige Spekulation: Damals hatte das neue Zelda Twilight Princess das Ende der alten Konsole und den Beginn einer neuen Generation überbrückt. Vielleicht führt uns Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ja auch zu einer neuen Switch 2. Die dann sicher nicht Switch 2 heißen wird, so wie das Spiel ja auch nicht Breath of the Wild 2 heißt.