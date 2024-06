Zelda: Tears of the Kingdom bekommt die Mutter aller Soundtrack-Boxen

Wer es nicht nötig hat, auf die Nintendo Switch 2 zu sparen, kann das Geld ab sofort auch für eine andere Nintendo-Sache loswerden. Zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist ab sofort eine opulente Soundtrack-Box bestellbar, die sich negativ auf die Sparschwein-Population in eurer Gegend auswirken könnte.

Auf neun CDs verteilen sich 377 Stücke, die anzuhören ihr 11 Stunden brauchen würdet. Der Preis geht je nach Version jenseits von 130 Euro los. Dafür kommt er aber auch in einer schönen Box daher, die ebenfalls einen USB-Stick in Form eines im Stein steckenden Meisterschwerts enthält.

Für alle, die schon alles haben

Auf diesem Speichermedium findet ihr allerdings nicht alle Songs digitaler Form gespeichert. Hier sind 15 ausgesuchte Tracks im flac-Format 96kHz/24bit enthalten. Sieht aber ziemlich cool aus, das Ganze:

Aktuell kann man den Japan-Import zum Beispiel bei Play-Asia für 136,97 Euro vorbestellen. Der ginge dann am 5. August 2024 auf die Reise.

Alternativ bekommt ihr bei den US-Import bei hvv für knapp 189 Euro.

Lieferbar ist die Box dort ab 9. August 2024.

Habt ihr noch einen CD-Player?

Ich bin mittlerweile komplett im Streaming-Zeitalter angekommen und sehe für mich keine Rückkehr mehr. Das einzige optische Laufwerk in meinem Haus steckt in der PlayStation 5, ich komme also nicht mal für die herausragende musikalische Untermalung von Tears of the Kingdom in die Versuchung, hier auf Bestellen zu drücken. Ich weiß nicht, wie es euch in dieser Hinsicht geht. Lasst es mich in den Kommentaren wissen oder drückt mal hier drauf:

Kaum zu glauben, dass es schon über ein Jahr her ist, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erschienen ist. Seb holte dem Titel alle fünf Steren vom Himmel und nannte ihn in seinem The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Test "Das beste Abenteuer zum Verglühenlassen der Switch". Er sieht in "Tears" das Ergebnis einer Serie, der Tradition ebenso priorisiere wie Lernfähigkeit und ich denke, das kann man so stehen lassen.